Pour le centenaire de sa naissance, un timbre à l'effigie d'Andrée Chedid

En 2020, La Poste multiplie les tirages de timbres réalisés à l'occasion de commémorations, dans le domaine de la littérature : après Boris Vian, Jacqueline de Romilly et René Guy Cadou , Andrée Chedid aura droit à son timbre, à l'occasion du centenaire de sa naissance.Née le 20 mars 1920 au Caire, Andrée Chedid publie son premier recueil poétique au début des années 1940, en anglais, On the Trails of My Fancy. En 1946, après une installation à Paris avec Louis Selim Chedid, elle écrit en français.Son œuvre poétique est l'une des plus importantes du XXe siècle, avec Textes pour le vivant (1953), Double-pays (1965), Cérémonial de la violence (Flammarion, 1976) ou encore Le Cœur et le Temps : Poèmes pour les enfants (L’École des Loisirs, 1977). Chedid a notamment reçu le Grand prix de poésie de la SGDL en 1990 ou encore le Prix Goncourt de la poésie en 2002.Outre son œuvre poétique, Andrée Chedid a signé de nombreux romans, des nouvelles, des pièces de théâtre ou encore différents essais. Autant dire que l'hommage épistolaire est largement mérité...