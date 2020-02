Pour le dictionnaire Larousse, une boulangère, c'est la femme du boulanger

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

« Bouchère », « boulangère », « ambassadrice », « présidente » : tous ces noms de métier ou fonctions au féminin ont un point commun : ils désignent des « femmes de », en tout cas selon le dictionnaire Larousse en ligne. Plusieurs utilisatrices ont dénoncé ces définitions pour le moins sexistes, captures d'écran à l'appui.Depuis la diffusion des images sur les réseaux sociaux, les pages liées aux définitions ont évidemment disparu du site Larousse, l'éditeur expliquant à RTL qu'il se basait sur les définitions de l'Académie française. Or, l'institution elle-même n'a revu sa prise en compte des noms de métier et de fonctions au féminin que l'année dernière, à l'occasion d'un rapport qui avait alors attiré l'attention.Dans ce document, l'Académie s'était surtout concentrée sur l'aspect morphologique de la question : comment accorder ou féminiser les noms de fonctions et les métiers, en somme. Mais les définitions de certains termes ont aussi été revues, à l'occasion de la mise en ligne de certains éléments de la 9e édition du dictionnaire, en cours d'élaboration, et de la 8e édition.Très lent dans son évolution, le Dictionnaire de l'Académie n'a donc reflété que très tardivement les réalités contemporaines, où les femmes peuvent exercer toutes sortes de métiers et occuper des fonctions, au même titre que les hommes.Reste la question de l'édition d'un dictionnaire et de ses définitions : au Royaume-Uni, un célèbre dictionnaire a ainsi maintenu des définitions sexistes et offensantes au motif que ces dernières reflétaient « les usages contemporains de l'anglais ».La Pomponette, alors, serait enfin autre chose que la femme de Pompon ?