Pour les conseils de lecture, les jeunes se tournent désormais vers les influenceurs 

Pendant le confinement, la culture a connu un regain d’intérêt notamment à travers la consommation de biens dématérialisés. D’après une nouvelle enquête publiée par The Reading Agency, une des principales organisations de promotion de la lecture au Royaume-Uni, près de 9 enfants sur 10 ont lu pendant cette période. Et pour les conseils de lectures, ces jeunes âgés de 7 à 11 ans auraient principalement écouté les influenceurs.







D’après les données révélées par l’organisation caritative The Reading Agency, 89 % des enfants interrogés ont lu au moins un livre pendant le confinement, tous formats confondus. 37 % d’entre eux ont même déclaré lire davantage depuis la fermeture des écoles.



Globalement, les enfants ont privilégié les livres aux albums de bande dessinées (à 61 %). À noter que la BD a plus de succès auprès des garçons : 49 % d’entre eux ont jeté leur dévolu sur des bulles, contre seulement 30 % du côté des filles.



Autre chiffre intéressant, la lecture a aidé 40 % des enfants interrogés à se détendre pendant cette période difficile. Plus d’un tiers du panel va même jusqu’à affirmer que la lecture leur a permis d’être plus heureux (35 %). 26 % déclarent que les personnages des livres ont ainsi contribué à les faire rire pendant le confinement. 17 % considèrent la lecture comme un moyen de rester en contact avec leurs amis, selon les résultats.



La lecture a donc été une activité très importante pour la majorité des enfants interrogés, qui, pour trouver des idées d’ouvrages à lire se sont orientés vers de nouveaux acteurs d’Internet : les influenceurs. 45 % des enfants ont affirmé opter pour YouTube, contre 28 % vers les réseaux sociaux.