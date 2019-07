Pour les Prime Days, plusieurs grèves pour le prix d'une chez Amazon

(Ajay Suresh, CC BY 2.0)

Des grèves soutenues

A higher wage is only one component of the fight for workers' rights. Amazon workers deserve safe working conditions, fair scheduling, and reasonable production demands. I stand with Amazon MSP1 workers in Minnesota and their #PrimeDayAmazon strike! https://t.co/zmCUCpc0F1 — Bernie Sanders (@BernieSanders) July 15, 2019



Ces Prime Days 2019 n'ont rien eu de commun avec les précédents : si Amazon met en avant le nombre de produits concernés et les réductions exceptionnelles, ce sont bien les différentes grèves organisées en Allemagne, en France et aux États-Unis qui ont marqué les esprits. Les employés avaient prévenu, et entendaient gêner la firme en visant les quelques jours où l'activité est la plus soutenue.Les revendications sont peu ou prou les mêmes, dans les rangs des grèvistes : « Nous demandons des salaires plus élevés, mais, avant tout, de meilleures conditions de travail et de la reconnaissance », indique Khaled Bouchajra, délégué syndical CGT, à France 24 . « Travailler chez Amazon est très difficile, le travail est harassant, et l'une des mesures qui soulageraient le stress serait de réduire les taux de production que nous devons atteindre chaque heure », explique pour sa part Meg Brady, qui travaille dans un entrepôt Amazon du Minnesota.Partout, la multinationale a mis en place des conditions de travail similaires, réglées sur la productivité avant tout, les horaires et le rendement. « Pas de promotions sur nos salaires », scandent les grévistes, en Allemagne, où la grève a été particulièrement suivie – réunissant environ 2000 travailleurs sur 7 entrepôts Amazon à travers le pays.En France, le débrayage a également donné l'occasion de dénoncer une ambiance de surveillance et de pression sur les employés : Avisen Mahadoo, représentant syndical CFDT, affirme ainsi que des employés en arrêt maladie ont reçu des visites de représentants d'Amazon pour évaluer la gravité de leur maladie.Le service communication d'Amazon s'est appliqué à minimiser les mouvements de grève : dans le Minnesota, si une centaine de personnes ont été décomptées à l'occasion de la mobilisation, Amazon assure que seuls 15 employés étaient présents. En Allemagne, la multinationale s'est contentée de... déclarer qu'aucun délai supplémentaire ne serait ajouté aux commandes passées, rapporte l'agence Reuters.La tranquillité du cybermarchand est toutefois contrebalancée par les nombreux soutiens affichés à ces grèves : aux États-Unis, où le mouvement de grève dans le Minnesota était le premier du genre dirigé contre Amazon et ses conditions de travail dans le pays, des représentants politiques ont affiché leur soutien. Bernie Sanders, candidat démocrate aux élections présidentielles de 2016 et de 2020, a posté un message sur Twitter.Les libraires américains ont, très largement, profité des Prime Days pour communiquer sur l'intérêt d'acheter local, à proximité, des livres. Plusieurs auteurs ont emboité le pas, comme Shea Serrano : « Ce sont les Prime Days d'Amazon alors nous devrions choisir une librairie indépendante et leur commander des livres, tout simplement. » L'appel à l'achat a été entendu, avec 300 commandes en quelques heures, générant d'autres appels similaires sur les réseaux sociaux.via Fox Business