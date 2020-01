Pour lutter contre le coronavirus, la littérature scientifique en accès libre

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

L'édition scientifique à but lucratif, dans un contexte de diffusion facilitée par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, use largement des paywalls – ces barrières qui impliquent un paiement pour l'accès à un contenu. La plupart du temps, Wiley ne fait pas exception : l'éditeur américain propose des contenus en accès ouvert, mais la plupart des articles qu'il publie dans ses revues est réservée aux abonnés, et donc payants.Alors que l'épidémie connue sous le nom de coronavirus contraint la Chine à prendre des mesures drastiques (environ 80 personnes ont trouvé la mort dans le pays), l'éditeur Wiley annonce une levée des restrictions sur les articles portant sur le coronavirus.Ces articles, publiés notamment dans les revues Journal of Medical Virology, Transboundary and Emerging Diseases, Zoonoses ou encore Public Health, sont totalement libres d'accès. Ils le resteront au moins jusqu'au mois d'avril 2020, voire plus loin encore si, malheureusement, la découverte d'un vaccin ou de remèdes efficaces n'est pas survenue entre temps.L'éditeur propose aussi une page recensant l'ensemble des articles proposés , en temps réel, pour faciliter le partage de la connaissance médicale et scientifique sur le sujet. Pour le moment, un peu plus d'une cinquantaine d'articles sont disponibles.L'expérience du coronavirus et de la mise à disposition gratuite des articles consacrés aux résultats de la recherche sera peut-être l'occasion d'observer les effets de la recherche libre sur les progrès scientifiques...Parmi les autres ressources disponibles, signalons, sans rapport avec l'initiative de Wiley, une carte permettant de suivre la propagation du virus , presque en temps réel.