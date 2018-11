Pour Noël, 140 livres conseillés par des libraires indépendants

« Noël est plus beau en librairie indépendante » : c'est le message que souhaitent faire passer les libraires de Nouvelle-Aquitaine. Pour inciter les lecteurs à préférer leur enseigne, les professionnels du livre ont choisi de mettre en avant leur expertise à travers un catalogue de 140 titres, toutes catégories confondues, tous chroniqués.

Le réseau des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine (104 librairies adhérentes dans toute la région) propose sa sélection de coups de cœur de Noël 2018 dans son catalogue « Noël est plus beau en librairie indépendante ». Ce catalogue comprend plus de 140 titres de tous types chroniqués par des libraires indépendants membres de l’association : littérature, bandes dessinées, sciences humaines, beaux livres, etc.Bien évidemment, le catalogue est aussi l'occasion de rappeler l'expertise des professionnels de la libraire, leur indépendance, ainsi que le fait que leur offre est au même prix que celle des chaines ou des plateformes en ligne.Il sera distribué gratuitement dès la semaine du 26 novembre dans toutes les librairies du réseau sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, et sera accompagné d’une difusion en ligne des ouvrages sur le site www.librairies-nouvelleaquitaine.com et sur les réseaux sociaux de l’association.