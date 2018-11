Pour Noël, en librairie, on a le droit, beaucoup de droits

Comme l’année passée, les libraires de France regroupés sous une identité collective de Librairies Indépendantes, lance son opération de fin d’année. Noël, c’est plus que jamais l’occasion de se faire sexy, auprès des lecteurs, voire... hotte ?





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Ce regroupement des libraires derrière une appellation globale a pour vocation de renforcer l'attractivité du réseau des librairies, une nouvelle campagne de communication viendra accompagner la période des ventes de Noël. Rendez-vous le 21 novembre.



Lancée à l’approche des fêtes de fin d’année et dans la continuité des actions de communication déployées depuis 2016, cette campagne a pour objectif de mieux faire reconnaître les spécificités, le métier et le réseau des librairies indépendantes auprès des clients.





Elle incite les lecteurs à choisir systématiquement leurs librairies de proximité pour réaliser leurs achats (en magasin ou en ligne) en mettant en avant le service et l’offre proposés par les libraires.









Xavier Moni, président du Syndicat de la librairie française (SLF), souligne : « Face à la livraison en 1 heure et aux froids algorithmes, nous avons un monde à opposer et à partager. ».



« Librairies Indépendantes » affiche une fois de plus l’engagement des libraires en faveur de la diversité éditoriale et du développement de la lecture. Elle réaffirme leur rôle essentiel dans le dynamisme des territoires. Car en effet, soutenir les librairies indépendantes, c’est soutenir des commerces incarnés par des femmes et des hommes passionnés, qui défendent et font découvrir les livres, qui s'engagent pour l'emploi et la vie locale.



Un dispositif d’affichage dans de nombreuses librairies partout en France et d’animations web sur les réseaux sociaux sera mis en œuvre à partir du 21 novembre.



Cette campagne est réalisée en partenariat avec la Sofia-Action culturelle, l’Ipsec et Union Distribution (UD). Il est possible de télécharger les éléments visuels ainsi que la Charte depuis cette adresse.