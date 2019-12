Pour protéger la planète, planter des arbres pour chaque livre publié

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Dans le cadre d'un plan visant à réduire la consommation de ressources et l'impact de l'activité sur l'environnement, l'éditeur britannique Bonnier Books annonce une initiative qui permettra de planter 10 arbres pour chaque titre publié par la maison d'édition. Le programme permettra même aux auteurs et illustrateurs de choisir dans quelle région les arbres seront plantés, en fonction des besoins, bien entendu.L'opération est organisée avec Reforest’Action, une société spécialisée dans le reboisement, qui travaille déjà dans de nombreux pays avec des sociétés diverses.« En tant qu'éditeurs du livre consacré au changement climatique de Christiana Figueres et Tom Rivett-Carnac, The Future We Choose, nous nous engageons à développer des pratiques de publication durables. Je suis très heureuse de cette initiative, qui sera aussi bien accueillie par le personnel et les auteurs », souligne Kate Parkin, responsable des publications adultes.De la bonne intention au greenwashing [terme désignant les techniques de communication autour de l'écologie], il n'y a qu'un pas : les opérations de reboisement menées par des entreprises font l'objet de critiques de plus en plus vives ces dernières années. En effet, l'impact réel sur la lutte contre le réchauffement climatique n'est pas avéré, en raison de la forte rotation des forêts plantées ou encore des lieux rachetés par les entreprises de reboisement pour leurs opérations.Néanmoins, Bonnier détaille d'autres mesures de son plan environnement : exit les emballages, papier bulle et autres adhésifs à base de plastiques, pour préférer le papier à tous les étages.Des décisions peut-être moins spectaculaires, mais dont l'impact pourrait être plus important que quelques arbres replantés. Surtout si la question de la surproduction et de l'impression lointaine des livres n'est pas posée avec plus de sérieux...via The Bookseller