Pour ses 20 ans, le groupe Bamboo s'offre un festival

De nouveaux locaux qui arrivent à temps pour organiser un festival 100 % Bamboo. Le 6 octobre 2018 sera une journée consacrée à la bande dessinée dans la salle de la Verchère à Charnay-Lès-Mâcon. Et pour l’occasion, Bamboo a invité 150 auteurs pour représenter toutes les maisons d’édition du groupe : Bamboo, Grand Angle, Fluide Glacial et Doki-Doki.

L’an dernier, Bamboo diffusion et Fluide Glacial venaient agrandir la famille . Ils sont maintenant une cinquantaine de salariés à accompagner la croissance de l’éditeur. C’est pour accueillir tout le monde que Bamboo déménage dans la Zone Europarc Sud Bourgogne dans un nouveau bâtiment de 1900 m2 aux couleurs de la maison. Les équipes entament le déménagement dès aujourd’hui.

En 1998 à Charnay dans le Bourginon, Olivier Sulpice créé Bamboo édition : « Aux débuts de Bamboo, j’écrivais, car je n’avais pas les moyens de payer des scénaristes. J’ai toujours aimé écrire, inventer des histoires, et la BD d’humour, c’est mon ADN. » Depuis, la maison a bien grandi.

Depuis 20 ans, Bamboo s’est étoffé petit à petit. La maison a vu naître le label Grand Angle en 2001, suivi de Doki-Doki pour les manga en 2006, qui lui confère le statut d’éditeur BD généraliste incontournable. En novembre 2016, la prise de participation majoritaire dans les Éditions Audie, éditrice du magazine Fluide Glacial, permet à Bamboo de rejoindre le groupe fermé des Grands Éditeurs de BD français. Et ce n’est pas fini, puisque la maison annonce deux nouveaux labels pour 2018 : Drakoo et Grand Angle Roman.

Président et fondateur de Bamboo, Olivier Sulpice en parle : « Pour couvrir le spectre de l’édition BD, il nous manquait un département “Imaginaires” dédié aussi bien à la fantasy qu’à la science-fiction et aux histoires fantastiques. Drakoo sera l’espace où se croisent le rêve et la grande aventure. »