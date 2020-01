Pour ses 75 ans, Fifi Brindacier érigée en modèle des réfugiées

(photo d'illustration, elPadawan, CC BY-SA 2.0)

« En 2020 encore, beaucoup de filles fortes comme Fifi doivent fuir leur pays. À l’heure actuelle, plus de la moitié des 68,5 millions de personnes en fuite sont des enfants, et parmi eux, beaucoup de filles. Ces dernières sont particulièrement vulnérables aux dangers et aux conditions traumatisantes engendrées par leur situation. Souvent, elles n’ont pas le choix de quitter leur domicile contrairement à Fifi. Elles doivent parcourir un chemin long et périlleux afin d’atteindre une ville ou un pays inconnu, où les gens parlent et vivent différemment. »

Dans le contexte actuel de crise migratoire, le personnage de Fifi Brindacier représente un modèle de courage et de force à même donner de l’espoir à ces jeunes filles. Dans sa première aventure, Fifi Brindacier est en effet amenée à traverser le Pacifique à bord d’un voilier pour s’installer dans une ville qui lui est inconnue.La campagne « Pippi of today » a ainsi pour but d’apporter un soutien financier aux filles en difficulté et leur donner une voix pour faire raisonner cette cause actuelle.Sensibles à cette initiative, Le Livre de Poche Jeunesse et Payot Libraire, s’engagent de leur côté dans une opération pour reverser 20 % des ventes de l’ensemble de la série à Save the Children.13 témoignages de jeunes réfugiées sont disponibles sur le site de l'association