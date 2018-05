Pour son Congrès, l'ABF s'interroge sur l'utilité des bibliothèques

« À quoi servent les bibliothèques ? » Le 64e Congrès de l’Association des Bibliothécaires de France (ABF) au thème provocant aura lieu à La Rochelle, du 7 au 9 juin prochain. Référence à la politique publique engagée par Emmanuel Macron et mise en avant par la remise du rapport Orsenna. Le Congrès ouvrira par ailleurs avec une allocution de Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Conférences, rencontres et visites professionnelles sont au programme.

Finalement, à quoi ça sert une bibliothèque ? Quelle est la valeur accordée à la bibliothèque, par les personnes qui la fréquentent, celles qui n’y vont pas ou plus, par les décideur·euses et les élu·es ?



La bibliothèque est au milieu de tout, implantée dans son territoire physique mais aussi tournée vers d’autres acteur·rices et intégrée dans les politiques publiques, ouverte sur son environnement. Elle peut surprendre grâce aux services récents ou innovants qu’elle rend, loin de son image habituelle, et avoir des effets inattendus sur les personnes décisionnaires, technicien·nes, habitant·es, usager·ères…



Et, enfin, quelle est son utilité humaine ? Qu’est-ce que font et ressentent les gens lorsqu’ils viennent à la bibliothèque et comment se font ou ne se font pas les interactions entre les bibliothécaires et les usager·ères ?



Les trois jours du congrès serviront à débattre, réfléchir, échanger et s’informer sur ces questions primordiales qui prouvent que la bibliothèque est le lieu culturel et social qui nous concerne toutes et tous.



On assistera également à l’arrivée de la délégation 2018 de Cyclo-biblio Angelle (Angers-La Rochelle), 50 bibliothécaires qui parcourent la France pendant 1 semaine afin de promouvoir et mieux faire connaître les services et le rôle sociétal des bibliothèques.



12 conférences seront proposées autour des thématiques suivantes : « La bibliothèque au milieu de tout », « La bibliothèque comme vous ne l’attendez pas. Surprise ! », « La bibliothèque et l’humain ».



Le congrès explorera également l’actualité avec « Les sujets qui fâchent » : la gratuité disqualifie-t-elle le service ? Quel rôle pour les associations professionnelles ? Doit-on accueillir tous les publics ?



Des rencontres sont prévues avec es différentes commissions de l’ABF et ateliers professionnels (GameLab, Carte blanche à Légothèque, Carte blanche à Accessibib, World Café) mais aussi des visites professionnelles : bibliothèque universitaire de La Rochelle, médiathèque d’agglomération Michel-Crépeau, musée Maritime de La Rochelle, parcours culturel à Rochefort (Corderie Royale, médiathèque, École de médecine).