Pour son premier roman, Olivia Ruiz ouvrira la commode aux tiroirs de couleurs

« Enfin après tant d’années de patience domptée, j’allais savoir pourquoi elle s’emballait tant pour cacher le secret que renfermaient ces neuf tiroirs. Ma Grand-mère les nommait ses renferme-mémoire ».

À la mort de sa grand-mère chérie, une jeune femme reçoit en héritage une intrigante commode, objet de tous les fantasmes de ses petits-enfants. Le temps d’une nuit, la narratrice va ouvrir ces neuf tiroirs de couleurs, et dérouler le fil de Rita, son Abuela, dévoilant ces nombreux secrets qui ont scellé le destin de plusieurs générations de femmes entre France et Espagne.

Olivia Ruiz est surtout connue pour s’illustrer dans la chanson. À la fois auteure, compositrice et interprète, elle est née le 1er janvier 1980 dans le sud de la France, à Carcassonne, et a passé son enfance dans le village de Marseillette.Avec La commode aux tiroirs de couleurs, la chanteuse marque ainsi son premier pas en littérature adulte. Le roman, qui entremêle histoire d’amour et de femmes, secrets de famille et tourments de l’Histoire, offre un portrait de quatre générations de femmes indomptables.Résumé de l’éditeur :Précisons néanmoins qu'Olivia Ruiz a publié deux albums, La mélodie des tuyaux (Seuil Jeunesse) ainsi que Swinging Christmas (Albin Michel Jeunesse), en collaboration avec Benjamin Lacombe [À paraître 8 avril 2020] Olivia Ruiz – La commode aux tiroirs de couleurs – JC Lattès – 9782709666947 – 19,90 €