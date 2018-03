Pour son prochain roman, Raphaëlle Giordano aura deux éditeurs, Plon et Eyrolles

Les Editions Eyrolles et les Editions Plon vont mutualiser leurs ressources pour la parution prochaine du roman de Raphaëlle Giordano, ayant choisi de travailler en coédition. Son édition de poche sera confiée à Pocket.





Raphaëlle Giordano est l’auteur de l’immense succès Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, paru en 2015 aux Editions Eyrolles puis chez Pocket en 2017. Déjà vendu à près de 1,5 million d’exemplaires en France, traduit dans 31 langues, il est en cours d’adaptation au cinéma. Le jour où les lions mangeront de la salade verte a été publié en 2017.



Raphaëlle Giordano se dit « ravie de ce nouveau chapitre qui s’annonce dans ma carrière. J’apprécie énormément le savoir-faire de ces deux maisons d’édition dynamiques et grand public, et je tiens à remercier tout particulièrement Marie Allavena et Pierre Conte de me donner cette occasion de grandir avec eux. »



Écrivain, spécialiste en créativité et développement personnel, artiste peintre... La création est un fil rouge dans la vie de Raphaëlle. Diplômée de l’École supérieure Estienne en Arts appliqués, elle cultive sa passion des mots et des concepts en agences de communication à Paris, avant de créer sa propre structure dans l’événementiel artistique.



Quant à la psychologie, tombée dedans quand elle était petite, formée et certifiée à de nombreux outils, elle en a fait son autre grande spécialité. A travers ses romans, elle invite les lecteurs à explorer les thèmes qui lui sont chers : l’art de transformer sa vie, l’accomplissement personnel, l’amour et le bonheur.



Raphaëlle Giordano sera présente à Livre Paris le dimanche 18 mars de 16h00 à 18h00 pour dédicacer ses ouvrages (stand Pocket F48).