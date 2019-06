Pour soutenir la filière, les banques italiennes signent un protocole avec l'édition

Gianni Puglisi, CC BY SA 2.0 Gianni Puglisi, CC BY SA 2.0

La rencontre d’Antonio Patuelli, président de l’Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, et du président de l’Associazione Italiana Editori, Ricardo Franco Levi a abouti à la signature d’un accord ce 25 juin. Il confirme plus encore l’engagement des banques italiennes, « dans leur volonté de travailler aux côtés des entreprises, et soutenir la compétitivité dans les différentes filières, véritable facteur de croissance et de développement », assure le premier.Il s’agit donc, dans le cas de maisons d’édition de petite et moyenne taille, d’obtenir des soutiens — dans la diffusion du livre par exemple. Pour ce faire, faciliter l’accès au crédit, par l’instauration de garanties entre les différentes maisons et les banques. Tout cela ressemble à un vœu pieux, mais les deux présidents d’association entendent y parvenir.Cette collaboration, indique Ricardo Franco Levi, « confirme le rôle central de la lecture et de la connaissance dans la croissance du pays ». Si elle parvient à ses fins, elle aboutira à des initiatives, au niveau local, facilitant les accords directs entre éditeurs et les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement, intégrant les banques dans l’ensemble.Pour l’AIE, cette avancée représente un mouvement supplémentaire pour l’édition, dans sa volonté de soutenir la liberté d’information et le développement économique du pays. Le livre, indique-t-on, sous toutes ses formes, « constitue le premier véhicule par lequel connaissance et culture se diffusent. Des enjeux cruciaux pour le progrès tant social qu’économique, au sein de la communauté ».En France, les éditeurs (mais pas que) peuvent toujours se tourner vers le Centre national du livre, pour différentes formes de prêt, mais également à l’IFCIC. Ce dernier apporte une garantie qui peut faciliter l’engagement d’une banque pour une entreprise — offrant en plus une expertise sectorielle.