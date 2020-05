Pour Stephen King, les livres d’horreur permettent de relativiser la crise

En ces temps troubles, la lecture a semblé plus que jamais importante pour lâcher prise et s’évader de ce quotidien de confinés. Mais quelle destination choisir ? Si certains jettent davantage leur dévolu sur un beau roman à happy end ou un récit de voyage, pour Stephen King, la période se prête tout particulièrement à la lecture d’histoires d’horreur. Prêcher pour sa paroisse ? Certes, mais pas que...









Invité de l’émission The Late Show de Stephen Colbert, Stephen King est revenu entre autres sur le rôle qui incombe aux livres d’horreur en cette période de pandémie.



« Je pense que lorsque les temps sont durs et effrayants, les gens sont attirés vers des histoires d’horreurs et c’est certainement ce qui se passe en ce moment même » souligne d’abord le maitre de l’horreur, avant d’évoquer le rôle cathartique et thérapeutique du genre.



« Quand vous allez vers une histoire d’horreur comme If It Bleeds, ou Jessie (Gerald’s Game), ou n’importe quel autre livre que j’ai écrit [...], une fois que vous l’avez lu, vous vous rendez compte que ce qui est raconté dans l’ouvrage est encore plus horrible que d’être confiné chez soi sans papier toilette » plaisante-t-il.



Les livres d’horreurs permettraient ainsi de relativiser les circonstances actuelles, mais également, de libérer les angoisses et les frayeurs.





« Quand vous avez fini, vous fermez le livre et vos peurs trouvent ainsi refuge pendant un petit moment. Vous avez pu vous rendre compte que ces problèmes sont bien pires que les vôtres ». Et d’ajouter : « Quand vous reposez le livre, vous pouvez vous coucher et dormir comme un bébé. C’est du moins ma théorie. »



Il reste encore quelques jours pour en éprouver la justesse...