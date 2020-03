Pour tuer le temps, réinventez les planches de Riad Sattouf

Votre pile à lire est bientôt terminée et vous cherchez de nouvelles activités à faire en cette période de confinement ? Les auteurs, illustrateurs, coloristes, traducteurs ont lancé quelques propositions sur les réseaux sociaux afin de faire passer le temps. C’est au tour de l’auteur de bande dessinée Riad Sattouf de solliciter la créativité de ses abonnés...

Pour rappel, Riad Sattouf n’est pas le seul à avoir proposé des activités créatives pour tuer le temps. Si Lewis Trondheim publie chaque jour des dessins à compléter sur Twitter, Pénélope Bagieu a lancé un cadavre exquis géant à partir d’un dessin de Tim représentant un intérieur. Chaque internaute est ainsi invité à donner vie à son endroit idéal pour être confiné et le partager avec le hashtag #coronamaison Comme Riad Sattouf, cette illustratrice a également décidé de mettre en ligne quatre pages de Sacrées Sorcières, en noir et blanc et sans dialogue, afin d’occuper ses followers et leurs enfants.