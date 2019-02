Pour un respect de l'environnement, Tana Editions se met au vert

• 100 % des ouvrages sont fabriqués à partir de papier labellisé FSC (Forest Stewardship Council), un écosociolabel mondialement reconnu pour ses performances environnementales, sociales et économiques. Il assure une production de papier faite à partir de bois respectant toutes les procédures de gestion durable des forêts ;

• 100 % des ouvrages sont imprimés en France sous le label Imprim’Vert : renouvelé tous les trois ans par un comité d’attribution et à la suite d’un audit, le label assure le respect par l’imprimeur d’une charte environnementale stricte ;

• 100 % des ouvrages sont blanchis sans chlore ni dérivé de chlore ;

• 100 % des encres utilisées sont certifiées d’origine végétale ;

Les éditions Tana mettent en place un label écoresponsable, en phase avec leur identité d’éditeur éclectique, publiant des livres ludiques et audacieux qui ne ressemblent à aucun autre et proposent une autre façon de regarder le quotidien. Cette stratégie allie fond et forme, avec des thématiques green et ancrées dans l’air du temps ainsi que des formats innovants et respectueux de l’environnement, pour développer une édition durable et engagée.En écho à leur logo, le scarabée, animal sacré de l’Égypte Ancienne, indispensable à la fertilisation des sols et pourtant menacé d’extinction par le changement climatique, et à leur nom hérité du lac Tana, l’un des berceaux du Nil, les éditions Tana étaient prédestinées à jouer un rôle essentiel dans la prise de conscience des enjeux écologiques et contribuer ainsi au changement.Cette volonté est d’abord déterminée par le positionnement éditorial de la maison, dénicheuse de tendances depuis sa création en 2003. Tana Editions élargit ainsi son catalogue (du document au roman, en passant par le guide pratique et le beau livre) en promouvant le travail d’auteurs engagés et des thématiques et contenu qui se déclinent en 5 tendances green : l’écologie pratique (cuisine, habitat, nature, bien-être…), l’écologie spirituelle, les nouvelles utopies, les nouvelles formes de parentalité et d’éducation, et la fiction centrée sur l’écologie, la nature, le survivalisme et le climat.Avec la volonté d’être précurseurs et innovantes en matière de fabrication, les éditions Tana ont également l’ambition de devenir un véritable laboratoire d’expérimentations sur les questions de production durable de leurs ouvrages :Afin de limiter l’empreinte carbone liée à ses activités, Tana Editions s’engage à ce que l’ensemble du papier utilisé soit fabriqué en circuit court, au plus près de l’imprimeur.Consciente qu’il s’agit d’un travail de long terme, Tana Editions s’engage dès cette année et poursuivra son effort en 2020 pour proposer de nouvelles initiatives en matière d’édition responsable. Ainsi, afin de réduire l’utilisation de matière plastique, la maison travaille d’ores et déjà à développer une solution lui permettant de proposer une couverture sans pelliculage.Suyapa Hammje, Directrice éditoriale chez Tana éditions explique : « Cet engagement militant, authentique et sincère est une évidence pour Tana Éditions, qui a vocation à être un label écoresponsable à l’écoute de la société et de son environnement, sans jamais renier ses fondamentaux d’éditeur éclectique, décalé et enthousiaste. L’engagement écologique n’est pas un sacrifice, et nous sommes persuadés que notre fraîcheur et notre inventivité sont de véritables atouts pour mettre du vert dans nos ouvrages et parler d’écologie auprès de nos lecteurs. »