Pour une visite en librairie, Franck Riester de retour à Coulommiers

Un déplacement qui sera suivi, mais qui reste assez peu risqué : c'est le bilan que l'on tire en découvrant que le ministre de la Culture Franck Riester sera attendu ce samedi 24 novembre à la Maison de la Presse de Coulommiers, son ancien fief municipal. Franck Riester participera à l'inauguration de la 7e édition de la « Librairie Éphémère », un événement littéraire organisé par la Maison de la Presse.

À cette occasion, la Maison de la Presse sera ouverte sept jours sur sept du 22 novembre 2018 au 6 janvier 2019, accueillera des concerts et proposera des dégustations de produits locaux à l’occasion de nocturnes organisées chaque vendredi.

Arnaud Ayrolles, président du Groupe NAP et des enseignes Maison de la Presse, s'est bien sûr félicité de la venue du ministre de la Culture : « Nous nous réjouissons de l’inauguration de cette nouvelle édition de la Librairie Éphémère de Coulommiers. Je tiens à remercier Madame Motot pour son soutien ainsi que Monsieur le Ministre qui nous honore de sa présence. Cet événement est à l’image de ce que représente le réseau Maison de la Presse, à savoir une offre de produits culturels de proximité, vecteurs de cohésion sociale et de diffusion de la culture. Je tiens à féliciter tout particulièrement nos adhérents Madame Wiame et Mr Brahimi, pour cette initiative qui rencontre un succès renouvelé d’année en année. »

Pour le ministre de la Culture, à quelques semaines des fêtes de fin d'année, le passage à Coulommiers sera sans doute l'occasion de saluer l'importance d'un réseau de librairies de proximité. Mais aussi de se féliciter de l'exonération de la Contribution économique territoriale généralisée à l'ensemble des librairies — qu'elles soient indépendantes ou intégrées à un réseau.

La proposition avait divisé les libraires, certains y voyant un avantage concurrentiel pour les petites librairies face aux chaînes, d'autres assurant que toutes les librairies devaient être logées à la même enseigne.