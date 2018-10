Pourquoi adhérer à la Ligue des auteurs professionnels : les témoignages

À peine lancée, la Ligue des auteurs professionnels fait des émules : 500 adhésions d’auteurs et autrices de tous secteurs en 24 heures, indique l'association. « Ils sont engagés tous ensemble autour de leurs métiers et de la demande du lancement d’une grande mission sur leur avenir », précise la Ligue.

Les auteurs réunis à la Maison Balzac lors de la création, ce 6 septembre. ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Ouverte en milieu de semaine, l'adhésion à la Ligue des auteurs professionnels (LAP) est proposée pour 5 euros. « L’adhésion à la Ligue est ouverte à tout auteur francophone ayant publié au moins un livre », indique-t-on.



L'organisation accueille ainsi tout auteur de livre francophone – avec une définition de l’auteur qui repose sur celle du Code de la Propriété intellectuelle. Autrement dit, la Ligue innove en étant la première organisation s’ouvrant aux mutations des pratiques d’écriture et de dessin à l’heure d’Internet : auteurs à compte d’éditeur, auteurs auto-édités, auteurs hybrides... tous sont bienvenus.

L’association réunit à la fois des auteurs de best-seller très connus et de très jeunes auteurs publiant un premier ouvrage. La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, le SNAC BD, les États Généraux, y sont très impliqués, et invitent tous ceux qui souhaitent venir réfléchir avec eux à l’avenir du statut, et plus globalement du métier d’auteur.

Cet engagement financier servira de soutien aux activités naissantes de l’association et aux réflexions de fond menées sur l’avenir des métiers et de leur statut social. (voir ici)

La Guilde des Scénaristes a également salué le constat de la Ligue des auteurs professionnels, en y voyant des liens avec la situation actuelle des scénaristes de l’audiovisuel, qui eux aussi demandent la reconnaissance de leur travail.





Tatiana de Rosnay, Joann Sfar, Denis Bajram, Sophie Andriansen, Érik L’Homme, Mathou, Marie Vareille, Marie-Aude Murail, Maliki, Samantha Bailly, François Bon, Cy, Gaëlle Nohant... Ils sont plus d’une trentaine à témoigner en vidéo leur détermination à construire un corps professionnel, ainsi qu’à voir leur statut et leurs conditions de création s’améliorer.