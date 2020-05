Pourquoi maintenir des coûts si élevés pour l'envoi de livres par La Poste ?

POUR LE LIVRE: 6 mesures

photo Kathleen Conklin, CC BY 2.0

Durant le confinement, la question des frais d’envoi de livres par La Poste a été soulevée . Alors que les librairies étaient condamnées à la fermeture — malgré les aménagements possibles — la vente par correspondance aurait offert une véritable alternative.Dans un texte publié sur Médiapart , les organisations professionnelles (notamment de libraires, et d’éditeurs) rappellent ce que le livre incarne, justement. On parle de « cet objet qui active les sens humains, du toucher au regard pour saisir et méditer les textes et les images qui nous parviennent page après page ».Or, depuis cinq ans maintenant, les modifications de tarifs Colissimo ont rendu presque impossible l’expédition postale des livres. Pour tout colis mesurant plus de 3 cm de hauteur, le coût est compris entre 6,35 € et 8 €. « [C]ela représente en moyenne 3 à 4 fois la rémunération de l’auteur et davantage que la marge du libraire. »Et ce, alors que des plateformes contournent la législation actuelle interdisant la gratuité des frais de port avec une facturation de 1 centime d’euro.Dans les prochaines semaines, les prochains mois, les manifestations seront annulées, ou fortement diminuées, et aucune rencontre possible entre auteurs et éditeurs. Dans ce contexte, il faudra réinventer les échanges et parvenir à soutenir l’ensemble de la chaîne.De là une nécessité d’instaurer un tarif postal calqué sur l’offre Livre et Brochure — réservée aux expéditions à l’étranger. « Cette solution de bon sens existe déjà dans des pays voisins : en Allemagne, par exemple, l’envoi d’un livre sur le territoire national coûte 2 € », notent les signataires.Une mesure pourtant simple, qui tarde de toute évidence, mais qui faciliterait « l’échange et la circulation fluide des idées à travers tout le pays ». Un tel geste représenterait « un signe brillant, positif, résilient, une libération de l’envoi, une ouverture qui profitera à tous ».Les signataires de ce texte sont les suivants :AMEB maisons d’édition de Bretagne,Éditeurs associés de l’Est,Éditeurs des Hauts-de-France,coll. libris éditeurs en Pays de la Loire,N2L éditeurs de Normandie,Éditeurs de Nouvelle-Aquitaine,ERO éditeurs de la région Occitanie,Éditeurs du Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur,EIRA éditeurs en Rhône-Alpes et Auvergne,AETI éditeurs de Tahiti et des îles,Jedi Paca, France Photo Book,Les Éditeurs associés,L’autre livre,UEVI éditeurs de voyage indépendants,SEA Syndicat des Éditeurs Alternatifs,SLF Syndicat de la Librairie Française,LILE libraires de l’Est, alip libraires en Pays de la Loire,ARLL Mayotte, Libraires en Normandie,LINA libraires de Nouvelle-Aquitaine,Librairies Initiales,Libraires Ensemble,Comité Quartier Latin,CIL Confédération de l’Illustration et du Livre,MEL Maison des Écrivains et de la Littérature,Pen club français,FILL Fédération Interrégionale des agences du Livre et de la Lecture