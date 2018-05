Poutine pourrait mettre l'édition russe à genoux avec la TVA

Les éditeurs russes s’inquiètent de l’augmentation de la TVA sur le livre prévue par le gouvernement. Certains affirment que passer de 10 à 18 % risque de provoquer une crise. Il y a quelques années, le gouvernement avait pourtant fixé le pourcentage de la taxe sur le livre à 10, justement dans le but de soutenir l’industrie de l’édition en difficulté.

Lhooqvsjoconda, CC BY-SA 4.0

« Nous avons vu la TVA supprimée des livres dans les années 1990, mais la taxe fut réintroduite avec l’arrivée de Vladimir Poutine » raconte Alexander Kolpakidi, dirigeant de la maison Algorithm, à Publishing Perspectives . La taxe avait ensuite été fixée à 18 % avant de redescendre à 10 %.Selon un autre article de Publishing Perspectives , le Premier ministre Dmitri Medvedev a proposé cette hausse expliquant qu’elle était une interprétation d’un ordre de Poutine, souhaitant redistribuer les bénéfices de l’Etat pour favoriser les citoyens les moins fortunés.Pour Sergey Semenov, directeur de Knizhny Torgovez, une importante chaîne de librairies, l'augmentation de la TVA sur les livres entraînera une hausse des prix des livres en Russie entre 10 à 15 %. Les consommateurs s'éloigneront des livres, les sondages indiquant que la plupart des acheteurs ne considèrent pas les livres comme des articles essentiels lorsqu’un coût élevé rentre en jeu.Selon certains rapports, le retour à la TVA d’origine pourrait se produire dès juin 2018. Cela obligerait les éditeurs à utiliser du papier moins cher et de qualité inférieure, tout en mettant en péril les revenus des auteurs, des illustrateurs ou encore de toutes les personnes travaillant dans l’industrie de l’édition. De même, la hausse pourrait réduire la gamme de livres vendus par les détaillants. Comme les prix seront augmentés à cause de la taxe, les acheteurs devront réduire le nombre de livres achetés et le stock diminuera de fait.La situation de l’édition jeunesse risque de devenir plus critique encore, la production d’un livre pour enfant coûtant plus cher qu’un livre « adulte ». Et son importance n’est pas à négliger : la littérature jeunesse représente au moins 25 % du marché. D’autres acteurs de l’industrie indiquent que les maisons d’édition ne sont pas destinées à la faillite, mais qu’elles vont rapidement agir pour réduire les frais généraux. Alors que l’avenir semblait prometteur pour les éditeurs russes, il vient subitement de se gâter.