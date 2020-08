Pratiques culturelles : “La baisse de la lecture est multi-factorielle”

Des projets de recherches sur les pratiques culturelles

L'étude sur les pratiques culturelles du Département des études, de la prospective et des statistiques (Deps) du ministère de la Culture propose un panorama des usages des Français en matière de culture. Cela inclut bien sûr la lecture : l'enquête 2018 relève ainsi que 62 % de la population française âgés de plus de 15 ans auraient lu au moins un livre au cours de l'année passée.Un chiffre qui a suscité la polémique dans nos colonnes : dans les résultats de l'enquête, il est en effet indiqué qu'il prend en compte la lecture de livres « hors bandes dessinées ».Le ministère de la Culture, interrogé, indique que « [l]a lecture de bandes dessinées fait partie des questions posées dans le cadre de l'enquête et les profils de lecteurs ont été établis en incluant celle-ci. Si la BD a été traitée à part dans le questionnaire 2018, c'est dans un souci de mieux saisir le profil des lecteurs de bandes dessinées ». Nous avons posé d'autres questions à ce sujet au Deps, sans succès.Nous avons également sollicité le Deps sur les chiffres relatifs aux autres questions posées par le service dans le cadre de l'enquête sur les pratiques culturelles. Le département nous informe qu'il répond « favorablement à toute demande » à ce sujet, ce qui n'a malheureusement pas été notre cas.« La baisse de la lecture est multi-factorielle », indique le Deps à propos de la baisse observée de la lecture au sein des pratiques culturelles des Français. « Depuis 1988, la baisse est constante : l'enquête de cette année indiquait 73 % de lecteurs, puis 71 % en 1997, 67 % en 2008 et finalement 62 % en 2018 », relevait-on suite à l'enquête 2018.Le Deps, « service d'observation des activités et du champ culturels », espère que les chercheurs donneront une suite à l'enquête Pratiques culturelles, qui « fera l'objet d'exploitations secondaires sur un grand nombre de sujets », nous précise-t-on.À ce titre, les chercheurs sont invités à répondre à l'appel à projets du ministère de la Culture, pour « renouveler la connaissance des enjeux sociaux, économiques, historiques ou encore géographiques de la culture ». « La lecture de bandes dessinées et de mangas en fera certainement partie », assure le Deps.L'appel à projets est ouvert jusqu'au 14 septembre prochain, il est accessible à cette adresse