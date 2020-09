Préavis national de grève des services publics les 17, 19 et 26 septembre

crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

« La pandémie a confirmé ce que la CGT dénonce depuis longtemps, à savoir que nos services publics, et notamment notre système de santé, sont sous tension permanente et souffrent gravement », indique dans un communiqué la secrétaire générale du syndicat, Natacha Pommet.Et alors que des plans de licenciements se profilent dans le secteur industriel, les salariés du public sont victimes « d’une dégradation de l’emploi ». Et de demander que les politiques publiques reposent « sur l’intérêt général et la réponse aux besoins sociaux ».Ce processus de grèves perlées vise notamment à obtenir le dégel et l’augmentation de la valeur du point d’indice — recommandant un minimum de 1800 €. D’autre part, pandémie oblige, il est demandé que les règles sanitaires et la protection des agents soient mieux prises en compte.Le 19, le mouvement s’associe aux marches « Pour : la Paix, la sécurité sanitaire et sociale, le climat et le désarmement nucléaire ». Quant au 26, il portera sur le devenir écologique de la planète.Avec notamment, la demande de « l’arrêt des suppressions de postes et fermetures des services publics, la réouverture de services publics et sociaux de proximité pour répondre aux besoins des populations dans une organisation équilibrée et écologiquement responsable des territoires, le réengagement financier de l’État dans le financement des services publics ».