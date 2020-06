Première édition des États généraux de l'égalité en littérature jeunesse : programme

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

« Véritable journée d'étude, ces États généraux inviteront les auteurs et autrices, ainsi que les professionnel·elles de la chaîne du livre, à la réflexion, au débat et à l'action. L'importance de l'enjeu appelle une mobilisation générale : le 5 octobre, nous comptons sur vous toutes et tous ! », indique la Charte dans un communiqué.Le programme sera la suivant :Par Doriane Montmasson (maîtresse de conférences en sociologie de l'éducation à l'INSPE).En véhiculant plus ou moins consciemment des stéréotypes de genre dans ses récits et ses représentations, la littérature jeunesse tendrait-elle à entretenir la vision genrée de la place des hommes et des femmes dans la société ? Une étude sur la réception des stéréotypes par les enfants propose des premières pistes de réponses.Compte-rendu chiffré et concret de l'étude sur les inégalités dans le milieu de la littérature jeunesse.Avec Roxane Edouard (agente littéraire), Martin Page (auteur, éditeur), Coline Pierré (autrice, éditrice), Hélène Rajcak (autrice-illustratrice).Au cœur d'une profession majoritairement féminine, on tend à parler de déséquilibre entre les femmes et les hommes sur les questions de traitement, de rémunération, et même de visibilité de leur création. Quels sont les moyens d'action des professionnel·elles de la création pour faire bouger les lignes ?Des autrices et des auteurs viennent témoigner de leur expérience et de leurs initiatives.Par Anne Morel Van Hyfte (comédienne, metteuse en scène et directrice artistique de la compagnie Sans titre) et Isabelle Gueguen (co-dirigeante de la société Perfegal).La mise en place d'outils, à utiliser de la création à la médiation du livre, peut permettre de s'acheminer concrètement vers l'égalité en littérature jeunesse. Le suivi d'ateliers d'autodéfense verbale, menés par Anne Morel Van Hyfte, et la question de la budgétisation sensible au genre, soulevée par Isabelle Gueguen, en sont deux.Témoignages croisés entre différentes professions du milieu du livre sur les actions concrètes qu'elles ont menées en faveur de l'égalité en littérature jeunesse : récits de la mise en place, des succès, des échecs, des bonnes surprises, des difficultés et de leurs effets.Par Jo Witek, autrice, grand témoin de la journée.La journée se tient à la Bibliothèque publique d'information de Paris :BPI du Centre Georges Pompidou, 19 rue Beaubourg, Paris 4e.Salle : le cinéma 1, de 8h30 à16h30, lundi 5 octobre 2020.Une retransmission en direct est prévue. Les inscriptions s'effectuent à cette adresse