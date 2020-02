Premières pages : Mayotte distribue des centaines de livres aux enfants

Dans cette perspective, la Médiathèque de Chirongui offre un album à tous les enfants entrant en première section de maternelle. Cette manifestation permet de réunir les enfants et leurs parents au sein des écoles afin de partager un moment de culture convivial.Du 17 au 20 février 2020, les enfants auront ainsi la chance de découvrir le concert dessiné La balade de Koto, tiré de l’album musical Salegy, aux éditions Zébulo.Le spectacle met en scène un illustrateur, Moniri M’Baé, qui dessine en live les aventures de Koto dans la campagne malgache, et deux musiciens, Bruno Gaba et Georges « Zizi » Razavintsotra, qui font découvrir aux spectateurs les sons et instruments de l’océan Indien.Cette onirique balade en musique se poursuivra dans l’intimité de chaque enfant avec l’album musical Salegy offert aux très jeunes lecteurs. Chaque année, ce sont près de 230 enfants qui reçoivent leur premier album et 500 enfants qui participent aux spectacles proposés.