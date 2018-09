Prendre un coup de fouet pour sauver le poète Ashraf Fayad

Condamné à mort en novembre 2015, par la justice d’Arabie saoudite, le poète palestinien Ashraf Fayad a vu sa peine commuée : 8 années de prison, et 800 coups de fouet. Et cela, pour avoir renié sa foi en public : l’apostasie n’est pas du goût des autorités saoudiennes. Et si l’on s’offrait volontairement au fouet, pour lui sauver la vie ?







C’est à l’initiative du PEN Club français que cette action est lancée : Andréas Becker, président du comité des écrivains persécutés propose ainsi « d’alléger la souffrance d’un homme emprisonné, en proposant, chacun et chacune, de prendre un coup de fouet à sa place ».

La violence des coups que reçoit Ashraf Fayad, souligne le PEN, « dépend en grande partie de la situation politique et médiatique autour de son cas. Autant dit, plus on l’oublie, plus on le fouette fort. Ou inversement, plus il y a risque de protestation, moins les coups sont forts ».

À ce jour, il a purgé près de la moitié de sa peine : restent cependant quatre années de prison, et 400 coups de fouet. Mené hors de sa cellule pour les recevoir, le PEN indique que la « gradation va de coups plus ou moins “symboliques” jusqu’à ceux qui mènent Fayad à l’hôpital ».

Et de proposer alors que par solidarité, de se substituer à lui, « en communiquant le nombre de coups de fouet que nous prendrions à sa place ». La campagne est d’ores et déjà lancée, et, pour y prendre part, il suffit de remplir le document ci-dessous.

« Cet engagement apparaîtra en particulier dans les publications du PEN Club : site Internet, lettre d’informations, pages Facebook et Twitter, ainsi que dans des communiqués de presse », indique le PEN.

Par la suite, il sera communiqué à l’ambassade d’Arabie saoudite en France. Et les signataires seront invités à se présenter, le jour venu, « pour recevoir ces coups de fouet qui feront honneur à notre action et honte à ce régime inhumain ». Située dans le VIIIe arrondissement de Paris, cette dernière est actuellement sous la direction du Dr Khalid Bin Mohammad Al Ankary.

La déclaration est à consulter et remplir ci-dessous, ou à télécharger depuis cette adresse.