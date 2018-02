Prendre un cours d'écriture avec Maurice Sendak, grâce à ses archives

L'Université du Connecticut accueille une partie des travaux d'un des plus grands auteurs jeunesse du XXe siècle, notamment célèbre pour son album Max et les Maximonstres, Maurice Sendak. Épreuves, manuscrits, dessins et encore bien d'autres documents qui ont servi pour ses ouvrages seront consultables sur place.

« Maurice Sendak a créé des livres qui vivront pour toujours. Son travail a changé l'histoire de la littérature jeunesse au XXe siècle » affirme Katharine Capshaw, professeure d'anglais à l'Université du Connecticut (UConn) et présidente de la Children’s Literature Association (Association Littérature Jeunesse).

« Depuis Max et les Maximonstres, en passant par la série Mini-bibliothèque, jusqu'à On est tous dans la gadoue suivi de Jack et Guy : deux comptines illustrées, les livres de Sendak se connectent profondément aux peurs intérieures et à la débrouillardise des enfants. Il traitait les jeunes gens avec respect, valorisant leur créativité et leur sens moral, et son travail illumine les joies et les mystères de l'imagination » ajoute-t-elle sur le site de l'UConn.



Les livres de Sendak se sont vendus à plus de 30 millions d'exemplaires et ont été traduits dans plus de 40 langues. En 1964, il reçut la Caldecott Medal pour Max et les Maximonstres, un Hans Christian Andersen Medal for Illustration en 1970, une « National Medal of Arts in recognition of his contribution to the arts in America » en 1996, et bien d'autres récompenses.



Sendak et le Connecticut



Les travaux de l'auteur né en 1928 à Brooklyn et décédé en 2012 dans le Connecticut appartiendront toujours à la Fondation Maurice Sendak. Ils seront néanmoins disponibles à l'UConn dans le département des archives et des collections spéciales. Et pour cela, l'Université bénéficie d'un financement généreux de la Fondation. Une véritable ressource pour les étudiants, les employés de l'UConn, les professeurs ainsi que pour le grand public.



Pourquoi cette Université ? Sendak a vécu dans le Connecticut et était très attaché à l'UConn dans laquelle il intervenait souvent. Il reçoit d'ailleurs un titre d'honneur : « Doctor of Fine Arts » en 1990.



Un cours particulier avec Maurice Sendak



Selon Lynn Caponera, présidente de la Fondation Maurice Sendak, « [i]l suffisait de passer un après-midi avec Maurice pour savoir qu'il était le mentor ultime et un créateur de talent. Il admirait profondément le dévouement d'UConn à l'art du livre, à la fois dans ses collections et dans ses enseignements. »



Les collections d'archives de l'Université, créées en 1989, contiennent les documents de plus de 120 auteurs et illustrateurs jeunesse : dessins, manuscrits, et tout ce qui est relatif à la production des livres pour enfants et adolescents.



Il est possible de retrouver Caldecott Medal, Caldecott Honor, John Newbery Medal, ou encore Laura Ingalls Wilder. À noter : « The Billie M. Levy Collection of Maurice Sendak » qui recense plus de 800 monographies écrites et illustrées par Sendak, mais aussi des objets promotionnels, des jeux et autres dérivés de ses histoires.



« Imaginez maintenant pouvoir ouvrir les étudiants au monde de l'un des créateurs les plus célèbres de la littérature visuelle, des livres d'images pour enfants... et marcher sur le campus pour participer à une master class privée de Maurice Sendak. Au fur et à mesure que vous parcourrez son travail, vous recevrez un cours particulier d'excellence dans la forme - de la créativité et du concept, à travers la conception et l'exécution » conclut, enthousiaste, Cora Lynn Deibler, professeur d'illustration à la tête du Départment d'Art et d'Histoire de l'art.



