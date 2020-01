Prenez, partagez : les boîtes à livres entrent dans les commerces

Elle est apparue un beau matin, et depuis les clients s’y sont habitués, voire l’utilisent. Le magasin Franprix situé dans le IVe arrondissement de Paris s’est lancé dans la boîte à livres. Le message est simplissime : « Prenez, lisez, ramenez ». Et au besoin, apportez les vôtres de temps à autre.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





En face de la Caserne des Célestins, d’où sortent régulièrement les cavaliers de la garde républicaine — et pas seulement pour les défilés du 14 juillet — le magasin Franprix propose désormais à ses clients une boîte à livres. À l’intérieur, une petite dizaine d’ouvrages, avec Françoise Bourdin, Marie de Palet, Alice Ferney ou même un essai critique sur André Gide en anglais.



Une cagette déposée juste au niveau des caisses automatiques, qui amusent les clients, comme l’a constaté ActuaLitté. « J’ai regardé par curiosité et j’ai retrouvé cette auteure que ma mère adore : Françoise Bourdin. Mais je n’ai pas osé prendre le livre », nous indiquait Claire, 22 ans. « À vrai dire, je n’avais pas fait attention avant. »

Café, croissant et... livres à Cognac



Ce système de bookcrossing, démocratisé avec les petites bibliothèques de rue se retrouve ici au cœur d’un flux de clients réguliers. À l’intersection du boulevard Henri IV (qui mène à la place de la Bastille) et de la rue Jules Cousin, le Franprix innove — même si aucun des salariés n’a été en mesure de nous expliquer ni pourquoi ni quand cette boîte a surgi.



On est encore loin cependant de l’initiative pointée par France Bleu Vaucluse : le groupe Casino, qui possède la marque Vival, a mis de véritables bibliothèques à disposition depuis plusieurs années. VivalLivres est un projet qui vise à équiper progressivement les 1800 points de vente — coût pour les gérants autour de 2000 €.

Fête du Livre St Étienne: présentation de VivalLivres, bibliothèques libres («Je dépose un livre, j’en prends un autre»).Déjà 200 installées devant des épiceries multiservices de proximité VIVAL, bientôt 300,dans les villages et les bourgs.Ici avec Gaël Perdriau,maire de St Et. pic.twitter.com/weXhkT91vL — C. Risac-St Etienne (@risac_StEtienne) October 14, 2018

Une invitation au partage, mais également un rappel citoyen « de décence et de courtoisie : ne pas toujours se servir sans jamais rien déposer », indique le mode d’emploi. Ici, le projet est bien plus construit, avec la perspective d’apporter un certain dynamisme et de renforcer les liens entre clients et exploitants, dans les communes rurales.



ActuaLitté s’est d’ailleurs lancé dans la danse : nous proposons, à intervalles irréguliers cependant, des boîtes de livres, à prendre — cette fois sans obligation de retour ni de partage. L’initiative menée depuis notre rédaction (en face du jardin des Plantes, vivement l’été que vous puissiez profiter d’une lecture au soleil…) fait des heureux, et des fidèles manifestement.

Le lien social par les livres aurait-il plus d’avenir qu’on ne le pense ?