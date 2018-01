Près d'un million de livres distribués dans le monde par Book Aid International

L’organisme caritatif anglo-saxon Book Aid International vient de présenter le bilan de ses actions 2017. Dédiée à l’éducation, l’association affirme avoir distribué près de 940.000 ouvrages dans les bibliothèques, les universités, les prisons, ainsi que dans des camps de réfugiés et des hôpitaux au cours de l’année passée.





Sur 2017, l’association a donc envoyé 938.330 livres à travers le monde. Les interventions de Book Aid International s’effectuent dans des territoires le plus souvent frappés par des catastrophes naturelles, autant que des pays en guerre. Ainsi, le Soudan du Sud, qui a bénéficié de 3806 ouvrages, les victimes de violences dans la capitale somalienne de Mogadiscio, qui ont reçu 11.000 ouvrages, tandis qu’après le passage de l’ouragan Irma aux Caraïbes, ce sont 1600 livres qui ont été envoyés.

De même, pour la Grèce et le Liban, qui ont accueilli des réfugiés syriens, ou encore dans le nord du Kenya à Dadaab.

Mais l’organisme caritatif ne se limite pas à ces actions, déjà essentielles. Il a participé à la formation de 160 bibliothécaires pour aider les jeunes lecteurs et les accompagner dans la découverte de lectures. De même, 447 enseignants ont été formés, avec à disposition de petites bibliothèques scolaires, offrant des ouvrages adaptés aux plus jeunes.

Il a aussi ouvert trois nouveaux espaces Book Havens, dans les bidonvilles de Nairobi. Book Havens travaille de concert avec les bibliothèques communautaires et les associations locales, pour créer des espaces à destination des parents, et surtout des enfants. Le programme devrait être élargi au cours de l’année prochaine.

Le programme de don de livres papier a été doublé d’une offre de livres numériques – 2000 titres constituent une bibliothèque supplémentaire. En Ouganda, celle-ci a permis de compléter l’action portée autour des dons de livres.

La directrice générale, Alison Tweed, s’estime fière du travail réalisé « auprès de certaines des personnes les plus marginalisées dans le monde en 2017. Et je tiens à remercier tous les donateurs et bénévoles qui rendent notre action possible. En 2018, nous chercherons à tirer parti de nos succès, et envoyer plus de livres aux personnes qui, autrement, n’auraient que peu d’occasions d’accéder aux livres et à la lecture, dans le monde entier ».

Book Aid International reconnaît par ailleurs que sans les éditeurs qui offrent des ouvrages à travers le monde, ainsi que les ONG et les partenaires scolaires, toutes ces actions ne seraient pas possibles.



via The Bookseller