Près de 6000 manuscrits issus de la littérature thaïe ancienne à télécharger

< >

Ai loi khot (อ้ายร้อยขอด) Ai loi khot (อ้ายร้อยขอด) Akhanyat (อาขยาต) Abbhāna suddanta parivāsa (อัพพานสุททันตะปริวาส)

Le projet est à l’initiative du professeur et directeur du département des études religieuses de l’Université de Pennsylvanie, Justin McDaniel, qui a consacré une grande partie de sa carrière à l’étude et à la conservation de manuscrits dans des bibliothèques monastiques implantées dans des zones rurales de la Thaïlande. Il a pu mener ce travail de numérisation avec la collaboration de l’équipe de la Bibliothèque nationale de Thaïlande, dirigée par Harald Hundius, David Wharton et Bounleut Thammachak.Grâce à la création de la Bibiothèque numérique des manuscrits du nord de la Thaïlande, quelque 6130 manuscrits jusque là conservés dans des temples monastiques thaïlandais ou appartenant à des collections privées sont désormais mis à disposition du plus grand nombre. Les documents peuvent être consultés directement en ligne ou téléchargeables gratuitement sur lannamanuscripts.net « Il s’agit d’un énorme projet visant à préserver, rendre accessible, cataloguer et numériser l’ensemble du corpus de manuscrits du nord de la Thaïlande. N’importe qui, des étudiants aux chercheurs en passant par les moines et les nonnes, peut désormais lire cette littérature préservée par tout un peuple », s’est réjoui Justin McDaniel.Parmi les documents numérisés figurent notamment près de 5 000 des manuscrits issus de la littérature thaïe ancienne, des ouvrages d’histoire ou encore des textes juridiques. Sont aussi mis à disposition des microfilms numérisés ainsi que des copies de manuscrits réalisées dans le cadre de projets de recherche.Tels que ceux entrepris par le professeur de linguistique à l’Université de Chiang Mai pendant les années 1970, ou ceux effectués lors de l’élaboration de la Bibiliothèque numérique du Laos par la Bibliothèque nationale du pays.« C’est principalement du matériel bouddhiste, mais aussi du matériel scientifique, du matériel historique, de la botanique, de l’astrologie, de la grammaire, des contes populaires, des contes philosophiques, un corpus massif remontant de 1410 aux années 1950, lorsque l’imprimé est devenu plus populaire », a précisé le professeur McDaniel.La base de données de la bibliothèque numérique contient également, avec la permission de la bibliothèque de l’Université de Chiang Mai, des documents expliquant la démarche du Projet de préservation des manuscrits du nord de la Thaïlande. D’autres ressources documentaires relatives à la région devraient être ajoutées pour enrichir la collection.Via Phys.org