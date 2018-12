Préserver l'approvisionnement des librairies, malgré les “Gilets jaunes”

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Dans les faits, le sondage réalisé les 3 et 4 décembre, avant, donc, la dernière manifestation du 8, montrait que 29 % des Français se rendraient moins dans des commerces physiques. De quoi provoquer de sérieux remous, tout particulièrement dans le secteur de la librairie, dont la rentabilité est inférieure à 1 %.Le Syndicat de la librairie française avait récemment fait part de chiffres qui n’auguraient rien de bon : l’année 2018 restait positive, sur une tendance de 0,8 %. Mais avec le mouvement des Gilets jaunes, et l’inquiétude des foyers, on a pu constater d’importantes baisses dans les ventes.Tout dépend des territoires et du contexte local, bien entendu : Paris semble plus évidemment touché, bien que les constats opérés par les libraires varient.Mais pour les clients qui sont décidés à se rendre en librairie, encore faut-il que l’offre soit maintenue. Le distributeur Harmonia Mundi est conscient des contraintes qui pèsent sur le secteur : « Nous devons subir les mêmes difficultés de transport », indique-t-on.Pour tenter de maintenir l’activité et l’assortiment des boutiques, le distributeur change de mode de préparation de ses envois. Dès ce 13 décembre et jusqu’au 20, une opération 24/24 est impulsée.Pour une sélection de titres spécifiques, « nous nous engageons à ce que toute commande intégrée par Harmonia Mundi livre avant 11 h soit préparée et remise au transporteur le jour même ».Seuls les ouvrages référencés (liste à retrouver ici ) pourront bénéficier de ce traitement, « sans autre action ou mention particulière sur la commande ».Du reste, il faudra prendre en compte les interdictions de transports qui surviennent durant cette fin d’année : en effet, aucune expédition ne pourra être réalisée les 24 et 31 décembre prochains.