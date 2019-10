Préserver le tissu des librairies en Suisse romande

Payot à Genève - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



La librairie de Sierre, située dans le canton du Valais, était l’unique établissement du groupe ZAP (propriété de Orell Füssli/Thalia, structure zurichoise) sur le territoire. Il compte cependant trois autres points de vente en Suisse. Ayant décidé de ne pas renouveler le bail de la rue de la gare, c’est donc Payot qui reprendra les rênes, en accord avec l’ancien locataire.Le magasin préservera les 105 m2 de son rayon papeterie, que l’on retrouve à l’entresol. De même, l’activité de shop in shop sera conservée. La librairie dispose de près de 245 m2 sur un rez-de-chaussée et le premier étage. Quant aux salariés, au terme d’entretiens individuels, il leur sera proposé de prolonger leur activité sous l’enseigne Payot.En août 2017, les librairies Payot avaient également pris le parti de reprendre l’activité de la librairie historique de Morges . Une démarche que le PDG, Pascal Vandenberghe présente comme une stratégie, clairement, mais également « une responsabilité sociale », en tant qu’entreprise.Ainsi, Payot Libraire réaffirme son souci de « préserver l’écosystème de la librairie », en intervenant là où l’offre pourrait disparaître. Et de ne pas s’implanter « dans des villes moyennes où sont déjà présentes des librairies ».Le groupe cherche plutôt à prolonger l’activité d’une librairie qui ferme ses portes, en cherchant à reprendre le commerce. « Le tissu de la librairie romande est ainsi préservé », indique-t-il.Ce sera là la 13e librairie Payot sur le territoire suisse.