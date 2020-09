Présidente de Mondadori, Marina Berlusconi testée positive au coronavirus

crédit photo Monadori

Après Silvio Berlusconi, testé positif mercredi dernier, voici que Marina, selon les informations de l’agence Ansa, a également été testée positivement. Pour le Cavaliere, l’hospitalisation à San Raffaele, à Milan, s’est déroulée « tranquillement », assure son entourage.Il aura tout de même passé quatre jours sur son lit, avec pour diagnostic une pneumonie bilatérale — à 83 ans, tout de même, le leader de Forza Italia résiste. Le traitement se déroulerait correctement assurent les médecins.Pour la fille, c’est l’assignation à résidence pour tous les membres — son mari et leurs deux enfants — conformément aux règles sanitaires.Âgée de 54 ans, Marina Berlusconi serait cependant asymptomatique, et continue donc de diriger l’empire médiatique et éditorial de la famille. Selon la presse, la fille aînée passe son temps au téléphone, pour les affaires de l’entreprise, assure Gruppo Mondadori. « Elle reste en contact avec les managers, pour suivre l’avancée des travaux, comme durant le confinement », indique-t-on.