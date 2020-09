Présidentielles américaines : les auteurs engagés contre la désinformation

La détox de l'infox

Photographie : The Public Domain Review, domaine public

À l'approche des élections américaines de 2020, l'organisation PEN America, qui lutte pour la liberté d'expression et la liberté d'information, juge crucial d'avertir les Américains des dangers que représente la désinformation. Les réseaux sociaux sont en effet devenus l'un des moyens privilégiés par les citoyens pour s'informer, ce qui s'avère problématique lorsque ces supports colportent des informations fausses, voire mensongères.L'expression « fake news », chère au président Donald Trump, lui a dernièrement servi de rempart face à une enquête du New York Times évoquant sa très faible facture fiscale... L'objectif du PEN est avant tout de donner à chacun les outils pour pouvoir identifier et contrer une fausse information, afin d'éviter de la diffuser encore plus.« Ce soir, alors que le président Trump et l'ancien vice-président Biden vont débattre, il faut se rappeler que l'avenir de la vérité est en jeu, dans ce scrutin », indique Suzanne Nossel, PDG de Pen America et auteure d'ouvrages sur la liberté d'expression. Le premier débat en vue des présidentielles américaines devrait comporter son lot de demi-vérités et, sans doute, de mensonges complets...« La désinformation est une menace à grande échelle pour notre démocratie, brisant la confiance du public dans nos institutions et faisant des Américains deux camps qui s'affrontent. La meilleure défense contre la désinformation est un public engagé, attentif aux dangers et équipé pour repérer et arrêter le flux d'informations mensongères dans leurs réseaux », ajoute Nossel.Parmi les outils mis en place par le PEN, un film d'information faisant intervenir différents auteurs, mais aussi des conseils et méthodes pour évoquer la désinformation avec ses proches , ou encore des questionnaires pour tester ses capacités en matière de vérification de l'information. Une campagne sera plus précisément orientée vers les lieux de vote et le déroulé du scrutin, en cette année 2020 très particulière...La campagne #WhatToExpect2020 est à retrouver à cette adresse