Prétexte de rêve : oubliez licornes et piscines, “Je peux pas j'ai bibliothèque”

« Je peux pas, j’ai bibliothèque », le mot d’ordre est donné. Fini donc les licornes hasardeuses, les piscines en plein hiver ou les aquaponeys improbables. Revendiquez avec ferveur votre soutien aux bibliothèques avec ce sac, qui décline également un autre slogan : « Aujourd’hui, je sors en bibliothèque ! »Ce sont quelque 6500 sacs qui ont été produits en versions noire ou blanche, et que les usagers des établissements de la province du Hainaut recevront — ainsi que les nouveaux inscrits, en guise de cadeau de bienvenue. La Région wallonne, à l’ouest de la Belgique, fait ainsi craquer le grand monde des bibliophiles, avec un peu de textile, et beaucoup d’humour.Toutefois, derrière le train d’humour, se retrouve un véritable enjeu sociétal : la crise sanitaire éloigne les publics des établissements de prêt, d’une part. De l’autre, ces derniers se retrouvent contraints à jongler entre différentes mesures de sécurité, et s’y emploient de leur mieux.« À l’initiative de la Bibliothèque centrale de la Province de Hainaut, cette opération de soutien à la relance du réseau de lecture publique prend place dans une dynamique générale de soutien aux opérateurs culturels, et plus particulièrement aux bibliothèques publiques reconnues par la Province. Elle vise également à (re) mettre en avant le travail essentiel apporté par ces services », indique la province dans un communiqué.Ainsi, pour les 150 bibliothèques de la région, il fallait un message fort pour encourager les lecteurs à renouer avec les lieux.Mais l’on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre, et même les lecteurs ont parfois besoin d’un petit cadeau. Dans le tote-bag, on a glissé des goodies – blocs, marque-pages… et pour certains, la chance de retrouver un chèque cadeau d’un montant de 10 €.Notons que le sac en tissu avait déjà fait fureur par le passé, décliné par différentes marques…