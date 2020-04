Priorité aux livres jeunesse et pédagogiques chez Amazon

simone.brunozzi, CC BY SA 2.0

Voilà deux semaines, donc, Amazon, y compris en France, assurait que les commandes seraient priorisées. Aucune indication du comment, du pourquoi, ni du reste : seule importait la communication . Produits prioritaires donc, et les livres seraient passés à la trappe ? Probablement pas : conservant un œil attentif aux demandes enregistrées, la firme s’aperçoit d’une forte demande en livres jeunesse et pédagogiques, assure-t-elle.Comme toujours, il faut se fier à la parole d’Amazon, et croire sans pouvoir juger sur pièce. Mais, bon samaritain, l’acteur du e-commerce recommunique pour indiquer désormais que les biens en vente seraient classés en fonction « de ce dont les gens ont le plus besoin et envie ».Assouplissement des précédentes consignes ? Du tout : ActuaLitté avait pointé déjà qu’en matière de livre, Amazon était tellement soucieux de maintenir son offre qu’en l’absence de produits neufs, les ouvrages disponibles sur la marketplace étaient désormais mis en avant. De quoi garantir aux clients d’être servis, qu’importe la situation.Un porte-parole de l’entreprise assure que la demande en livres pour enfants et ouvrages pédagogiques est particulièrement forte. Ce qui fait donc logiquement remonter ces biens dans la catégorie des « produits hautement prioritaires », précise le Bookseller Les titres en question seraient commandés auprès des éditeurs et transitent donc par la suite vers les entrepôts d’Amazon, avant d’être livrés aux clients.Lesquels clients sont donc tellement écoutés et pris en compte par la firme qu’elle revient sur ses précédentes positions — sur sa précédente communication — pour montrer à quel point elle est réactive.Chose intéressante, en France, la CFDT a appelé à un mouvement de grève, assurant dans un communiqué : « On a épuisé toutes les possibilités d’établir un dialogue social avec la direction d’Amazon. »Et le secrétaire national de la CFDT de poursuivre : « Les ministères du Travail et des Finances auprès desquels nous nous sommes activés, sont également intervenus auprès de la direction qui n’a rien voulu entendre. Il ne reste donc que cette solution : la CFDT appelle les salariés à exercer leur droit de grève et à rester chez eux. Cette décision était très attendue par nos adhérents. »Sauf que la jeunesse ne saurait souffrir d’être inapprovisionnée…