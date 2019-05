Prix Andrée Chedid : Un poème inédit de Novarina à mettre en chanson

Denise Mattox, CC BY ND 2.0



1. Préserver la chronologie du poème

2. Garder les strophes choisies dans leur intégralité

3. mettre en musique au minimum la moitié du poème





[à paraître 12/09] Valère Novarina – L’animal parlant – POL – 9782818048412 – 14 €

À l’initiative du Printemps des poètes, le Prix Andrée Chedid du poème chanté vient de lancer sa 11e édition. Et pour cette année, le poète Valère Novarina se prête au jeu d’un texte inédit.L’un des dramaturges les plus représentés en France, aujourd’hui, et sans doute celui qui bouleverse le plus radicalement les certitudes théâtrales, se jouant des règles comme du caractère des personnages ou de la conduite de l’intrigue. C’est que son projet est autre : pour lui, la scène où tout naît et s’accomplit appartient au langage lui-même.En cela son aventure s’apparente à celle de la poésie, puisque son écriture, où qu’elle se donne à entendre, affronte et régénère la matière verbale, multiplie les questionnements, piège les stéréotypes, pratique, non pas le dérèglement de tous les sens, mais la mise en déroute du sens commun, de l’habitude dont les mots, les phrases et les discours sont lestés.À partir de ce texte inédit, proposé pour le concours, trois contraintes seront à respecter :Le lauréat recevra une dotation de 2 000 €, lors de la remise du Prix aux Francofolies de La Rochelle du 10 au 14 juillet prochains. Rappelons également que Novarina fera paraître L’animal imaginaire aux éditions POL.Le poème est à découvrir ci-dessous :