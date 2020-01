Prix de traduction Inalco 2020 : appel à candidature

Remise du prix Inalco 2019 à Maud Mabillard lors du festival Vo-Vf, le monde en livres © Natacha Prudhomme

L'an passé, le prix avait été décerné à Maud Mabillard pour sa traduction de Zouleikha ouvre les yeux de Gouzel Lakhina, publié aux éditions Noir sur Blanc, et remis par Nathalie Carré et de Marie Vrinat, enseignantes à l'Inalco, en présence de nombreux pairs, dont André Markowicz ou encore Sophie Benech. Depuis, la jeune traductrice a livré une nouvelle traduction remarquée, Le Manteau à martingale de Mikhaïl Chichkine, chez le même éditeur.Ce nouveau prix de la traduction, lancé par l'INALCO , en partenariat avec le Festival Vo-Vf, le monde en livres, est destiné à récompenser une traduction effectuée en français à partir d’une des 103 langues enseignées à l'Institut – de l'amharique, langue officielle de l’Éthiopie jusqu'au zoulou, une des langues bantoues, en passant par le yiddish.La traduction doit être publiée par un éditeur et diffusée en France. Les traducteurs ne doivent pas envoyer directement leurs ouvrages mais se tourner vers leur maison d'édition pour éventuellement concourir. Le nombre d'ouvrages est fixé à deux maximum par maison d’édition. Sont éligibles à ce prix des romans et recueils de nouvelles publiés dans les deux années précédant la remise du prix, soit en 2018 et 2019 pour l'édition 2020.Les ouvrages traduits par des enseignants ou des étudiants (actuellement inscrits) de l'Inalco ne peuvent pas être présentés. Les traductions relais (une traduction à partir d'une autre traduction. Ndlr) et les retraductions ne sont pas acceptées, pas plus que les traductions collectives.Le premier Prix de la traduction-INALCO sera remis le 4 octobre 2020 à l’occasion de la 8e édition du festival Vo-Vf, le monde en livres - la parole aux traducteurs qui se déroulera du 2 au 4 octobre, à Gif-sur-Yvette.Les ouvrages sont à envoyer en trois exemplaires avant le 2 mars 2020 à l'adresse suivante :Prix de la traductionINALCO65 rue des Grands MoulinsPour tout renseignement supplémentaire : prixdelatraduction@inalco.frN. B. : les livres ne correspondant pas aux critères indiqués ne seront pas renvoyés à leur expéditeur.