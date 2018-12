Prix Nobel : peine de prison prolongée pour l'auteur de deux viols

La cour d’appel de Stockholm vient d’alourdir la peine prononcée contre Jean-Claude Arnault. Condamné en première instance pour viol, il avait interjeté appel. Mais le tribunal a conclu sur sa culpabilité pour une autre accusation de viol, et prolongé la peine d’emprisonnement.





Stockholm - Tobias Franz, CC BY 2.0

À 72 ans, Jean-Claude Arnault, marié à une membre du jury du prix Nobel, avait été reconnu coupable de viol, ce 1er octobre, écopant d’une peine de deux années de prison. Pas moins de 18 femmes s’étaient publiquement manifestées pour dénoncer le comportement de prédateur sexuel – allégations que ce dernier avait toujours niées.Mais la cour d’appel a estimé que non seulement la première peine était validée, mais, surtout, a considéré que l’intéressé aurait dû être reconnu coupable des deux chefs d’accusation. Le second avait en effet été écarté en première instance.« La cour d’appel de Svea a tranché lundi dans une déclaration que, selon elle, le procès avait établi, au-delà de tout doute raisonnable, que l’accusé était coupable de viol à double titre », peut-on lire. Et de souligner que plusieurs témoins avaient fourni les preuves suffisantes pour amener cette condamnation.Le scandale qui a découlé des révélations avait par ailleurs soulevé de lourdes questions sur ce que les membres de l’Académie pouvaient eux-mêmes savoir de son attitude. On lui prête également d’avoir dévoilé le nom de plusieurs lauréats, au cours des années passées. Une enquête fut ouverte, menée par un cabinet d’avocat, qui avait révélé la violation des règles du secret de l’académie sur ses prix.