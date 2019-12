Prix Nobel : Peter Handke veut mettre la littérature au-dessus des “opinions”

(photo d'illustration, VEX Robotics, CC BY-ND 2.0)

Peter Englund ne sera pas présent lors de la cérémonie de remise du Prix Nobel de Littérature 2019, organisée ce vendredi 6 décembre à Stockholm, la veille du discours traditionnel du lauréat. C'est bien l'identité de ce dernier, et ses propos et positions politiques, qui font cette année polémique : Peter Handke, salué pour l'ensemble de son œuvre, est loin d'avoir convaincu.Des écrivains et politiques lui reprochent en effet des écrits et prises de position qui tendent un peu trop du côté de l'ancien président serbe, Slobodan Milošević, et auraient minimisé les exactions des forces armées serbes vis-à-vis des populations civiles.Handke devait s'attendre à des questions sur le sujet lors de la conférence de presse organisée pour la cérémonie de remise de son Prix Nobel, et cela n'a pas manqué. L'auteur autrichien a rapidement été interrogé sur son opinion, désormais, sur la guerre des Balkans et son traitement personnel. « J'aime la littérature, pas les opinions », a-t-il répondu, selon l'AFP.« J'ai demandé à un ami en Bosnie-Herzégovine comment y parvenir, mais il m'a dit que pour le moment ce n'était pas possible. Je voulais rencontrer [...] deux mères seules ayant perdu leurs enfants à la guerre, une côté serbe, l'autre côté musulman, mais ce n'est pas possible », a-t-il poursuivi.Handke avait déjà déclaré qu'il ne répondrait plus aux questions portant sur le sujet ou ses opinions en général. Il a donc fait une exception lors de la conférence de presse, pour mieux se braquer par la suite. Ainsi, pour répondre à une autre question, il s'est contenté de lire une lettre hostile à son encontre, envoyée avec du papier toilette : « Je préfère une lettre anonyme avec du papier toilette à vos questions vides et ignorantes », a-t-il ajouté...Au sein de l'Académie elle-même et dans le milieu littéraire suédois, le Prix Nobel de Peter Handke ne passe définitivement pas. Dans le journal suédois Dagens Nyheter , Peter Englund a annoncé faire partie des membres de l'Académie qui se désolidarisent totalement du choix de Peter Handke : il ne participera pas à la cérémonie, assurant que l'inverse représenterait une « indigne hypocrisie » de sa part.Secrétaire perpétuel de l'Académie suédoise entre 2009 et 2014, Peter Englund avait déjà pris ses distances avec l'Académie suédoise en avril 2018 . Il avait alors démissionné pour protester contre l'absence de mesures concrètes après plusieurs rumeurs de viols et agressions sexuelles commis par un proche d'une membre de l'Académie. Rumeurs qui se sont révélées vraies et dont certaines ont abouti à des condamnations.Pour Englund, la gestion des crises au sein de l'Académie suédoise reste donc problématique. Son positionnement rejoint ainsi celui de deux autres membres du comité Nobel, Kristoffer Leandoer et Gun-Britt Sundström, qui ont préféré abandonner leur siège face aux scandales successifs , celui lié à #MeToo et celui consécutif au choix de Peter Handke.via The Guardian