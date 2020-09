Proche de Gabriel Matzneff, l'écrivain Guy Hocquenghem se voit retirer sa plaque

« Il y a des enfants qui adorent les vieillards, y compris sexuellement », avait déclaré Guy Hocquenghem en mai 1978 sur Antenne 2. Mort en 1988 il était plus connu pour son activité d’écrivain, de journaliste et de militant homosexuel, et avait eu le droit à une plaque hommage en janvier de cette année.Mais à la suite de l’affaire Mazneff, puis de la démission de l’adjoint chargé de la culture à la Ville de Paris Christophe Girard, le carré de métal, aussi discret soit-il ne pouvait plus décemment rester en place. Située dans le XIVe arrondissement, dans le quartier de Pernety, la plaque a discrètement été déboulonnée mercredi dernier, révèle Le Parisien. Depuis plusieurs semaines des demandes de retraits étaient formulées sur les réseaux sociaux. Dimanche soir le groupe de militantes féministes les Grenades avait symboliquement aspergé le nom de l’écrivain avec du faux sang et écris au sol ce message « Ici est honoré un fervent apologiste de la pédocriminalité. »C’est après cette dégradation que la Ville de Paris a finalement décidé de retirer la plaque. Elle avait été inaugurée début 2020 et avait fait l’objet d’un vote au Conseil de Paris en décembre dernier puis au conseil d’arrondissement du XIVe arrondissement.