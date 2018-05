Programme des Etats généraux du livre : les auteurs montrent la voie

Les États généraux du livre viennent de délivrer l’ensemble de leur programme, pour cette journée du 22 mai. Au programme, réformes fiscales et sociales, régime des auteurs et la perspective d’un véritable statut pour les écrivains.



crédit Joëlle Jolivet

Ce programme permet de rappeler les premières lignes du Manifeste qui accompagne ces États généraux.

Les réformes sociales et fiscales envisagées par le gouvernement vont placer les auteurs du livre dans une situation d’extrême fragilité. Nous, les auteurs de textes et d’images, sommes à l’origine de la vitalité et de la réussite de l’une des premières industries culturelles en France.

Nous sommes encensés quand il s’agit de se féliciter, ici ou ailleurs, de la richesse et de la diversité de la création éditoriale française, mais nous redevenons quantité négligeable dès lors qu’il s’agit de questions économiques ou sociales.

Trop peu nombreux, trop singuliers, pas assez bruyants peut-être pour que le Gouvernement entende nos doléances et daigne enfin s’occuper de nous.

« Au 1er janvier 2019, des réformes vont complètement bouleverser notre régime actuel. Nous mesurons nos propos en disant qu’il s’agit là, pour tous les auteurs, d’une catastrophe sociale et culturelle annoncée. La mobilisation sur les réseaux sociaux et l’utilisation des hashtags #payetonauteur #auteursencolere #auteursendanger ont porté leurs fruits : les auteurs partagent leurs expériences et les médias s’intéressent au mouvement », indique la Charte dans un courrier à ses membres.



Les États Généraux du Livre — tome 1 — le statut social de l’auteur sont organisés par le Conseil Permanent des Écrivains. Il s’agit véritablement d’un événement inédit pour faire le point sur la situation sociale actuelle des auteurs en France, avec les acteurs du monde du livre et les institutions.

▪ Où : à la Maison de la Poésie, passage Molière, 157 rue Saint-Martin, Paris 3e.

▪ Quand : mardi 22 mai de 14 h à 18 h 30.

▪ Comment : en s’inscrivant à cpe.auteurs@gmail.com



On peut également retrouver la pétition, à cette adresse. Plus de 25.700 personnes l’ont déjà signée. Le programme est disponible ci-dessous ou à cette adresse.