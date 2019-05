Programme des Rencontres nationales de la librairie Marseille 2019

Marseille - Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0

Marseille - Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0

Ateliers et réflexions le 1er juillet

– Libraires, élus et partenaires locaux : comment mobiliser ses élus, contrer l’implantation ou l’extension de grandes surfaces ?

– Quels équilibres financiers en librairie ? Les enseignements à tirer de l’étude sur la situation économique de la profession

– Littérature : production, rentrées littéraires, saisonnalité, « best-sellerisation », grand format, fonds… La littérature est-elle en crise ? (introduction par GFK)

– Mieux acheter, moins retourner. L’impact économique du retour, sa prise en compte dès la négociation avec le représentant

– Les nouveaux prescripteurs en ligne. Quel est le profil des « influenceurs » ? Comment collaborer avec eux ?

– La coopérative : un nouveau modèle pour la librairie ?



– La commande en J +2 en magasin, où en sommes-nous ?

– Le libraire devient-il un programmateur culturel ? Comment construire et équilibrer sa politique d’animation ?

– La bonne recette pour une bonne table

– Lire, écrire, publier l’histoire aujourd’hui, master class de Patrick Boucheron, historien, Professeur au Collège de France et conseiller éditorial au Seuil (collection l’Univers historique)

– Vendre autre chose, vendre autrement, atouts et limites de la diversification

– Comment les libraires peuvent-ils mobiliser les jeunes lecteurs entre 15 et 20 ans ?

Première plénière très attendue, la présentation de l’étude portant sur les animations en librairies. Réalisée par IPSOS et le Syndicat de la librairie française, celle-ci dévoilera les tendances et actions menées à travers le territoire. Elle sera exposée le 30 juin, à 10H30.Une autre étude, le même jour à 11H30, portera sur les attentes et perceptions des clients et non-clients à l’égard des librairies ? (réalisée par l’ObSoCo pour le SLF)Une vague d’ateliers débutera dans l’après-midi, avec notamment une réflexion sur le livre d’occasion en librairie — dans les opportunités que cela offre, et les limites que cela impose. Un autre volet interrogera les apports économiques et de fidélisation que pourrait apporter un rayon manga. Enfin, c’est le management qui sera au cœur d’une autre animation : encadrer et animer son équipe, comment faire ?Pour la suite, un sujet crucial : mieux acheter, moins retourner. Face à la surproduction, comment définir sa politique d’achat (outils et bonnes pratiques) ? Et dans le même temps, une approche tournée vers les réseaux sociaux et plus spécifiquement ce qu’il est possible de tirer d’Instagram.Pour le 1er juillet sera présentée l’étude sur la situation économique et financière des librairies indépendantes — évolutions 2011-2017 dans la matinée.Les ateliers reprendront dès 9 h 45 :Dans un second temps, les sujets porteront sur la diffusion, le passe culture, mais également le prochain projet de communication nationale pour le label Librairies indépendantes.Dans l’après-midi, nouvelle salve :La journée sera conclue par une table ronde : « Engagé et sous tension, quels équilibres pour le métier de libraire ? ».SLF donne rendez-vous au Palais du Pharo à Marseille pour continuer collectivement à interroger « nos pratiques, penser notre métier et imaginer un modèle pérenne de librairie dans un monde en pleine mutation ». L’édition 2019 des Rencontres nationales de la librairie offrira « l’occasion unique de partager ensemble nos interrogations, nos expériences, nos convictions et d’ouvrir ces réflexions à nos partenaires qui forment la chaîne du livre », relèvait Xavier Moni, président du SLF.L’ensemble de la programmation est disponible à cette adresse