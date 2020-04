Projet solidaire : un bibliobus pour les enfants de Madagascar

Sensibles à ces problématiques et désireux de se consacrer à un projet éthique à leur niveau, Gabrielle Guyard et Aurélien Marot créent l’Association Maddakar pour encadrer et structurer leur engagement solidaire au Sénégal et à Madagascar.En soutien aux associations locales Village Pilote (Sénégal) et SPV Felana (Madagascar), le projet portera sur deux missions de six mois chacune sur le terrain. Maddakar travaillera à développer l’accès à la culture, la lecture, l’informatique pour tous et à faire connaître plus largement les associations (promotion, événement, communication).À partir du mois d’août 2021 jusqu’à janvier 2022, Gabrielle Guyard et Aurélien Marot sillonneront les routes de la Grande Île (Madagascar) à bord d’un Bibliobus. Après des années d’expérience dans le monde du livre et de l’édition à Nantes, les deux Nantais développent ce projet du Bibliobus afin d’aller à la rencontre des populations démunies d’Antsirabé (165 km de la Capitale Antananarivo).Le projet est estimé pour 12 mois à 15480 €. Ce coût global comprend l’achat du bus, l’aménagement, l’embauche et le salaire d’un chauffeur et d’un formateur/animateur, le carburant et encore l’achat de 6 ordinateurs portables. Des partenariats sont en cours avec des éditeurs, libraires et écrivains sur place afin de proposer des ouvrages de tous genres et d’organiser des lectures/événements pour petits et grands.Une collecte de fond est actuellement en cours sur le site HelloAsso afin de financer ce projet Le calendrier est le suivant :Février 2021/Juillet 2021 : Bénévolat au Sénégal au sein de l’association partenaire Village Pilote Dakar Lac Rose.Missions : Développement de la Boutique solidaire (artisanat local) ; Promotion du livre de l’association Un village pour le monde ; Promotion de Village Pilote au Sénégal et en France.Août 2021/Janvier 2022 : Bénévolat à Madagascar avec l’association partenaire SPV FelanaMissions : mise en route et tournées du Bibliobus ; Femmes et Développement ; Eco-tourisme.