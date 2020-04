Pssst ! le magazine de vulgarisation scientifique, gratuit

En raison du confinement, l’Université Paris-Saclay a choisi de mettre en ligne le premier numéro d’un nouveau magazine de vulgarisation scientifique, initialement destiné à être diffusé courant mars en format papier dans les lycées d’Île-de-France.Baptisé Pssst ! pour Paris-Saclay Science et Société, et parce que cette onomatopée évoque la curiosité et l’envie de comprendre le monde qui nous entoure, ce nouveau magazine a pour ambition de partager avec le plus grand nombre, dont les lycéens et leurs enseignants, les connaissances de pointe que nos laboratoires produisent dans des domaines scientifiques variés.Le style et le ton ont été voulus accessibles et attractifs notamment pour renouveler l’image parfois austère que peuvent véhiculer, à tort, les sciences. Avec Pssst !, l’Université Paris-Saclay se donne également pour objectif de susciter des vocations et d’attirer les jeunes, particulièrement les jeunes filles, vers des cursus scientifiques.Au sommaire de ce premier numéro, une BD, des jeux et des articles qui abordent des sujets aussi passionnants que variés sur le microbiote, les droits des intelligences artificielles ou encore la physique quantique au service de la médecine…Vous pouvez découvrir le 1er numéro de Pssst ! entièrement feuilletable ou téléchargeable.C’est dans le même esprit que de nombreux chercheurs et enseignants-chercheurs de l’Université Paris-Saclay se sont également mobilisés pour proposer des formats originaux de médiation scientifique en ligne. Au programme : d’étonnantes conférences confinées sur la physique ou l’astrophysique, des ateliers de sciences destinés aux classes de primaire, mais aussi des bons plans culturels et de nombreuses ressources accessibles en ligne.La Diagonale Paris-Saclay, qui porte les actions de culture et de dialogue Science et Société de l’Université, a réuni toutes ces ressources sur une page dédiée régulièrement actualisée Explorer la Terre, l’Univers, se plonger dans l’infiniment petit, remonter le temps et imaginer l’avenir, autant d’expériences ludiques et pédagogiques accessibles en ligne depuis le début du confinement !