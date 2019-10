Publier et prêter des ouvrages universitaires, sans les désagréments des DRM

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Si les DRM, ces verrous numériques qui empêchent la copie ou certaines utilisations des ebooks, pourrissent la vie des lecteurs, les bibliothécaires ne les portent pas particulièrement dans leur cœur. Bien au contraire. Aussi, le groupe De Gruyter, conscient des désagréments causés par ces verrous, avait mis en place un programme pilote, il y a 5 ans, pour évaluer la pertinence d'un catalogue débarrassé de ces derniers.Avec les presses universitaires de Harvard, Columbia et Princeton, mais aussi 10 bibliothèques universitaires volontaires, l'éditeur De Gruyter a testé un modèle dans lequel les établissements achetaient des ouvrages universitaires dépourvus de DRM, tout en veillant à ce que les presses universitaires ne soient pas lésées financièrement.5 ans après, De Gruyter annonce l'ouverture de la University Press Library, une bibliothèque d'ouvrages académiques au format numérique, débarrassés des DRM et mis à la disposition des bibliothèques universitaires.L'éditeur allemand, qui a récemment étendu ses activités aux États-Unis, pour s'étendre vers le Canada et l'Amérique du Sud. Présent depuis 1971 outre-Atlantique, l'éditeur promet « des projets ambitieux » avec ses partenaires sur ces territoires.