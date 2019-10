PublisHer : les dirigeantes de l'édition luttent contre discrimination et sexisme

• absence de progression dans sa carrière, notamment sur les postes de direction

• écarts de rémunérations sur des postes identiques

• la flexibilité du travail pour aboutir à un équilibre entre carrière et vie personnelle, etc.

PublisHer se présente comme une communauté qui cherche « des solutions créatives et viables aux nombreuses inégalités reposant sur le sexe des personnes ». L’idée s’est développée en marge de multiples rencontres effectuées lors de salons littéraires internationaux, fédérant de plus en plus d’intervenantes.Passé de groupe Facebook à plateforme internet à part entière, PublisHer joue habilement sur les notions d’édition et de genre. Elle a été créée à l’initiative de Bodour Al Qasimi, vice-présidente de l’Association internationale des éditeurs. Cette dernière dirige la maison Kalimat, basée à Sharjah, et spécialisée dans la jeunesse.L’idée est de donner un espace de réseautage strictement féminin, pour évoquer les multiples problématiques que rencontrent les femmes dans l’édition. L’initiative s’est dotée d’un comité exécutif composé de :Bodour Al Qasimi – Vice-Presidente de l'International Publishers Association (IPA)Tracey Armstrong – Presidente et CEO de Copyright Clearance CenterAna Maria Cabanellas – Presidente de Grupo ClaridadCaroline Fortin — Vice-Presidente de QA InternationalBibi Bakare-Yusuf – Cofondatrice et directrice de Cassava Republic PressTrasvin Jittidecharak – Fondatrice de Silkworm BooksEva Bonnier – Propriétaire et éditrice sénior d'Albert Bonniers FörlagAu menu de leurs réflexions et actions : comment les préjugés sexistes peuvent affecter les femmes tant au quotidien qu’au cours de leur carrière. L’impact d’une édition masculine, sur le contenu et la diversité des livres. Ou encore, comment diversité et inclusion devraient devenir des priorités dans l’industrie et les entreprises.Plusieurs constats sont d’ailleurs posés, sans langue de bois :L’objectif n’est pas de jeter des cailloux sur les hommes dirigeants, mais d’apporter des solutions concrètes pour lutter efficacement contre les discriminations dont les femmes peuvent être victimes.Cela passera par des améliorations dans les politiques de recrutement, des guides de bonnes pratiques à instaurer ou encore la mise en place de mentorat et de coaching pour les femmes en poste. Mais PublisHer propose également de collecter des témoignages pour appuyer les propos et encourager un changement véritable.Le site est à retrouver à cette adresse