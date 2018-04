Qatar, une immense bibliothèque pour un projet plus grand encore

Conçue par l’architecte néerlandais Rem Koolhaas et son cabinet Office for Metropolitan Architecture, la bibliothèque nationale du Qatar comprend ainsi la bibliothèque nationale, la bibliothèque municipale de prêt ouverte à tous, et la bibliothèque universitaire de recherche.Au sein des 42 000 m2, elle renferme plus d’un million de livres dont la collection du patrimoine, Heritage Collection, qui comprend de nombreux documents précieux et manuscrit liés à la civilisation arabo-islamique. Les fonds seront numérisés dans leur intégralité afin de les rendre accessibles dans 70 bibliothèques à travers le monde. Le bâtiment s’inscrit dans le projet de création d’une cité de l’éducation.Le cabinet OMA explique sur son site : « Avec la Bibliothèque nationale du Qatar, nous voulions exprimer la vitalité du livre en créant un design qui laisse transparaître l’esprit d’étude, de recherche, de collaboration et d’interaction au sein de la collection ».L’architecture est conçue comme une pièce unique, de forme triangulaire, les trois ailes se rejoignant autour d’une place centrale. De même les étagères ne font qu’un avec le bâtiment de par le matériau utilisé, du marbre blanc également présent au sol, mais aussi en termes d’infrastructures puisqu’elles renferment éclairage, ventilation et un système de retour de livres.

L’intérieur est très aéré, éclairé par une lumière naturelle venant des immenses baies vitrées qui composent la façade. Un pont fait aussi office d’espace de rencontre : il accueille des salles de médias et d’étude, des tables de lecture, des présentoirs, une table de conférence circulaire et un grand auditorium polyvalent.La collection du patrimoine est placée au centre de la bibliothèque dans un espace creusé à six mètres de profondeur, recouvert de roche calcaire. « Nous voulions rendre hommage à la culture incroyablement riche de la région avec l’Heritage Library, creusée à même le sol comme un site archéologique; elle renferme des textes islamiques d’une valeur inestimable que les visiteurs peuvent admirer et étudier » explique Ellen van Loon, assistante de Rem Koolhaas, rapporté par Archinect. De nombreuses personnalités étaient présentes lors de la cérémonie d’inauguration parmi lesquel Thomas Krems, patron du Guggenheim, Nicholas Negroponte, fondateur du Media Lab du MIT, ou encore Roly Keating, directeur de la National Public Library de Londres.Ce dernier, profitant de sa présence au Qatar, a saisi l'occasion de signer le 17 avril de nouveaux accords avec la vice-présidente et PDG de la Qatar Fundation HE, Sheikha Hinds bint Hamad al-Thani. Cela permettra à la Bibliothèque nationale du Qatar fraîchement inaugurée d’entamer la troisième phase de son partenariat avec la British Library.Dès janvier 2019, la bibliothèque poursuivra la numérisation des collections historiques de la British Library concernant la région du golfe Arabo-Persique. Le Gulf Times rappelle que ce projet de numérisation débuté en 2012 est le plus important jamais entrepris avec déjà 1,5 million de pages digitalisées d’ores et déjà accessibles sur la bibliothèque numérique du Qatar ( www.QDL.qa ).