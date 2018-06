Quand Amazon fait disparaitre de manière arbitraire des critiques de livres

La vente de livres sur Amazon fait à nouveau l'objet de critiques : cette fois, pas pour le manque de modération, mais pour un excès de zèle. En effet, de nombreux auteurs ont signalé à la plateforme de ecommerce la disparition de nombreuses critiques de livres. Autrement dit, autant de potentiels arguments de vente, d'autant plus précieux sur un site où les algorithmes sont rois...

Ce n'est pas la première fois que les auteurs vendant leurs livres sur Amazon font les frais de modifications et interventions de la part de la plateforme : cette fois, la fronde vient du Royaume-Uni. Comme le signale The Bookseller, des auteurs, de livres ou de critiques, expriment leur mécontentement sur les réseaux sociaux sous le hashtag #giveourreviewsback.

En effet, Amazon semble avoir envoyé aux oubliettes des centaines de critiques postées sur les pages de livres, sans raison apparente. L'auteure Isabella May a ainsi vécu « une semaine de l'enfer » au cours de laquelle ont disparu plusieurs critiques relatives à ses deux romans. Et pour une auteure indépendante comme elle, la disparition de critiques équivaut à une perte majeure de visibilité et de crédibilité.

L'auteure a vu engloutie une dizaine de critiques en une semaine, et ces disparitions l'inquiètent alors que son éditeur, l'indépendant Crooked Cat Books, « compte uniquement sur Amazon » pour les ventes en ligne. Le problème de la position monopolistique et de la puissance accordée au site apparait dans toute sa mesure : impossible de faire sans, mais difficile de faire avec...

Des problèmes techniques à la manipulation ?

« À la fin du mois dernier, des problèmes techniques ont temporairement empêché l'envoi et l'affichage de certains avis clients », a reconnu un porte-parole face aux inquiétudes des uns et des autres. Mais, dans le même temps, le site a confirmé à certains mécontents que les critiques supprimées ne seraient pas remises en ligne, car elles ne correspondraient pas aux conditions d'utilisation du site.

Amazon s'est lancé depuis plusieurs années dans une chasse aux fausses critiques et autres commentaires biaisés, utilisés par des petits malins pour grimper dans les tops et vendre des livres qui n'en ont que le nom. Une forme d'arnaque contre laquelle Amazon tente de lutter en renforçant ses conditions d'utilisation quant à la rédaction et à la publication de commentaires.

Avec des dommages collatéraux évidents : Emily Radzy Holder, bloggueuse, explique au Bookseller qu'elle s'est retrouvée bloquée sur Amazon, car elle n'écrivait que des critiques positives. « En tant qu'auteure en devenir moi-même, je sais tout le temps et l'investissement que demande un livre », remarque-t-elle pour justifier le fait qu'elle ne préfère pas faire de commentaires négatifs sur des œuvres qu'elle n'a pas appréciées.

D'autres observateurs voient dans ces « problèmes techniques » des tentatives de manipulation. Des auteurs et éditeurs s'inquiètent ainsi du fait que les critiques postées sur les ouvrages publiés par les maisons d'édition d'Amazon, elles, semblent hors de danger.



« Amazon est face à un vrai problème, parce qu'aucun de leurs titres ne se retrouve en version imprimée chez les libraires et parce que, s'ils vendent encore des quantités infimes de millions de titres à 99 centimes en version numérique, ce qui rapporte au final beaucoup d'argent, très peu de ces auteurs bénéficient de critiques, se font une place dans les listes de best-sellers ou attirent l'attention des médias ou des lecteurs qui ne sont pas déjà dans cet écosystème », analyse un éditeur.

En somme, la firme manipulerait les critiques et réactions à son avantage, pour favoriser ses propres titres et générer de l'attention... Il est certain qu'Amazon se tourne de plus en plus vers la production, tant au niveau des livres que des films ou séries.



« Mais pourquoi le site ne semble-t-il supprimer que les bons avis ? Ils suspectent beaucoup plus les critiques très positives, les cinq étoiles alors qu'un avis très négatif et totalement gratuit peut lui aussi être faux et biaisé. Supprimer les critiques en se concentrant sur les avis positifs ne protège pas les auteurs, ça les pénalise » nous confiait l'auteure irlandaise Cecelia Ahern.