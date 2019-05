Quand Amazon finance les auteurs, la poésie et la littérature américaine

Lamronna, CC BY ND 2.0 Lamronna, CC BY ND 2.0

On le sait peu, ou pas, voire pas du tout, mais Amazon finance des opérations depuis 2009 : ce sont 12 millions $ qui ont été reversés à plus de 150 organisations au cours de cette période.Les bénéficiaires peuvent ainsi profiter de résidence d’écriture, par l’attribution de subventions, qui vont essentiellement aux organismes ayant un impact profond sur la vie des écrivains — et plus largement, sur la communauté éditoriale.Ce sont quelque 100 000 auteurs qui chaque année perçoivent ce soutien direct, avec la publication de 3200 articles et 500 livres — pour toucher quelque cinq millions de lecteurs.Jennifer Benka, directrice générale, l’Académie des poètes américains se dit ravie de l’opportunité que l’entreprise offre dans son soutien à la poésie, « d’autant plus que la poésie américaine connaît des heures de gloire avec bien plus de lecteurs depuis ces 15 dernières années ».